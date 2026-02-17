Okko дорвался до «клубнички»: эту премьеру в конце февраля ни за что не пропущу — фильм документальный, но тема запретная

26 февраля на платформе Okko выходит четырехсерийный документальный проект «История русского секса». Сериал рассказывает о том, каким был секс на Руси. В простой и откровенной манере команда проекта покажет, как интимная жизнь переплеталась с историей страны и почему тема до сих пор вызывает смущение.

Проект состоит из четырех путешествий во времени — от Древней Руси до наших дней. В каждом эпизоде зрителей сопровождают анимационные персонажи. Они флиртуют, спорят, признаются в чувствах и исследуют разные стороны интимной жизни.

В работе участвовали ведущие историки, антропологи и сексологи. По их версии, у России есть богатая эротическая культура, которая влияла на важные события в истории. Режиссер сериала — Андрей Маяцкий, сценарий написали Михаил Рольник и Тихон Шаров.

В фильмографии Андрея Маяцкого немного работ. Однако отдельно стоит выделить анимационный проект «Тайны медовой долины». Это детективный мультсериал, в котором Сова и Бельчонок разгадывают секреты обитателей приморского городка. Детский детектив, но все по-взрослому.