Первый сезон был лишь разминкой: HBO запускает съемки 2 сезона «Дюны: Пророчества» — будет 8 серий вместо 6, и это не все сюрпризы

13 ноября 2025 15:10
Кадр из сериала «Дюна: Пророчество»

Съемки пройдут в Венгрии, Иордании и Испании.

Сначала казалось, что продолжение может и не понадобиться. Но стоило появиться первым подробностям — стало ясно: 2 сезон «Дюны: Пророчество» готовит куда больший размах, чем дебют.

И теперь главный вопрос — что именно скрывает HBO за туманом молчания?

Что известно точно

Компания объявила о старте съёмок нового сезона «Дюны: Пророчества» — приквела, действие которого разворачивается за десять тысяч лет до событий оригинальной «Дюны».

В центре истории остаются две сестры Харконнен, женщины, которые пытались остановить угасающую цивилизацию и в итоге создали орден, позже ставший Бене Гессерит.

Кадр из сериала «Дюна: Пророчество»

Что изменится во втором сезоне

Новые эпизоды окажутся длиннее первого — восемь серий вместо шести. Масштаб тоже растёт: к основному составу присоединились Индира Варма, Том Холландер и Эшли Уолтерс.

Их роли держат в секрете — редкость даже по меркам HBO. Интересно и другое: Варма изначально должна была появиться ещё в первом сезоне, но графики не совпали. Теперь её участие подтверждено.

Кто вернётся

Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй и другие актёры остаются в проекте. Съёмки пройдут в Венгрии, Иордании и Испании — локациях, которые уже настроили зрителей на дух ранней, жесткой «Дюны».

Что остаётся за кадром

Главная интрига — дата премьеры. HBO её не называет, что лишь подогревает интерес: похоже, создатели готовят сезон, который станет масштабным переосмыслением самой идеи ордена Бене Гессерит.

Также прочитайте: В фильме «Дюна» об этом не расскажут: откуда пришли Черви на Арракис и кто ими управлял в древности?

Фото: Кадр из сериала «Дюна: Пророчество»
