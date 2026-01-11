Меню
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией

11 января 2026 19:06
Кадр из фильма «Афоня» (1975)

Вот что писал на бумаге вместе со сценаристами.

«Афоня» Георгия Данелии давно стал классикой — фильмом, который цитируют, пересматривают и вспоминают с теплом. Но за этой комедийной лёгкостью скрывается драма одиночества, разбитых иллюзий и тоски по настоящей близости.

Изначально же картина могла закончиться совсем иначе — и не факт, что стала бы такой любимой. Во время съёмок у Данелии и соавторов сценария было сразу несколько вариантов финала.

Первый — самый мрачный: герой покупает билет на случайный рейс, ложится на траву, и к нему подходит милиционер. Когда тот просит документы, зритель видит контраст: в паспорте — молодой, живой Афоня, а рядом — уставший, потерянный мужчина. Финал на этом обрывается. Ни Кати, ни надежды — только тревожная тишина и ощущение, что дальше будет ещё хуже.

Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией

Но Данелия сомневался. Хотелось, чтобы зрителю осталась хоть крошка света. Тогда он предложил иллюзорную концовку: Катя якобы появляется в аэропорту, подходит к Афоне и говорит:

«Афанасий, мне кто-то позвонил, я подумала, что это вы».

Герой просыпается — Кати нет, это был сон. Милиционер по-прежнему рядом, и Афоня снова остаётся один. И всё же Данелия пошёл дальше.

Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией

В какой-то момент Женя Симонова приехала на съёмки в Ярославль — и именно тогда у режиссёра сложилась настоящая финальная сцена. Без снов, без символов, просто Катя, идущая навстречу Афоне. Не с цветочком, не сквозь туман или траву — просто идёт. И в этом — вся человечность, вся простота и вера, что даже после ошибок можно дождаться чьей-то руки.

Этот финал мы любим до сих пор. Он не обещает «долго и счастливо», но даёт понять: всё ещё может быть.

Ох уж этот «Афоня»: данный тест под силу только тем, кто родился в СССР — молодежь не справится 100%.

Фото: Кадр из фильма «Афоня» (1975)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
