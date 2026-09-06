Рейтинги от 7.2 и выше: 5 мистических сериалов, где зло встречает достойного противника

Мир, где за привычной реальностью скрывается нечто пугающее и необъяснимое, всегда привлекал зрителей. В этой подборке — пять сериалов о тех, кто не боится заглянуть в глаза нечисти и вступить с ней в схватку.
Каждый из этих проектов получил высокие оценки зрителей и критиков.
«Зло» (2019–2024)
Рейтинг: Кинопоиск 7.6 / IMDb 7.8
Команда исследователей паранормального во главе с психологом Кристен Бушар изучает загадочные явления, балансируя между наукой и мистикой.
Каждый эпизод — новое расследование, где граница между безумием и реальной угрозой оказывается тоньше, чем кажется.
«Детектив Дрезден: Секретные материалы» (2007–2008)
Рейтинг: Кинопоиск 7.2 / IMDb 7.6
Гарри Дрезден — маг и частный детектив, расследующий преступления с участием потусторонних сил.
С волшебным посохом и древним духом в черепе он защищает Чикаго от вампиров, демонов и других существ, о которых обычные люди предпочитают не знать.
«Агентство "Локвуд и компания"» (2023)
Рейтинг: Кинопоиск 7.4 / IMDb 7.4
В Лондоне, захваченном призраками, только подростки могут противостоять угрозе.
Трое юных охотников на духов расследуют паранормальные явления, используя древние артефакты и собственные уникальные способности.
«Гримм» (2011–2017)
Рейтинг: Кинопоиск 7.9 / IMDb 7.9
Детектив Ник Беркхардт узнаёт, что он — последний из рода Гриммов, охотников на сверхъестественных существ.
Теперь ему предстоит сражаться с монстрами, скрывающимися среди людей, и при этом сохранить человечность.
«Сверхъестественное» (2005–2020)
Рейтинг: Кинопоиск 8.2 / IMDb 8.4
Братья Винчестеры путешествуют по Америке, охотясь на демонов, призраков и других существ.
15 сезонов эпических битв, сложных моральных выборов и проверки братских уз на прочность.
|Название сериала
|Годы выхода
|Рейтинг Кинопоиск
|Рейтинг IMDb
|«Зло»
|2019–2024
|7.6
|7.8
|«Детектив Дрезден: Секретные материалы»
|2007–2008
|7.2
|7.6
|«Агентство "Локвуд и компания"»
|2023
|7.4
|7.4
|«Гримм»
|2011–2017
|7.9
|7.9
|«Сверхъестественное»
|2005–2020
|8.2
|8.4
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