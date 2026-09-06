Рейтинги от 7.2 и выше: 5 мистических сериалов, где зло встречает достойного противника

От научных исследований до древних легенд — как герои этих сериалов противостоят потусторонним силам.

Мир, где за привычной реальностью скрывается нечто пугающее и необъяснимое, всегда привлекал зрителей. В этой подборке — пять сериалов о тех, кто не боится заглянуть в глаза нечисти и вступить с ней в схватку.

Каждый из этих проектов получил высокие оценки зрителей и критиков.

«Зло» (2019–2024)

Рейтинг: Кинопоиск 7.6 / IMDb 7.8

Команда исследователей паранормального во главе с психологом Кристен Бушар изучает загадочные явления, балансируя между наукой и мистикой.

Каждый эпизод — новое расследование, где граница между безумием и реальной угрозой оказывается тоньше, чем кажется.

«Детектив Дрезден: Секретные материалы» (2007–2008)

Рейтинг: Кинопоиск 7.2 / IMDb 7.6

Гарри Дрезден — маг и частный детектив, расследующий преступления с участием потусторонних сил.

С волшебным посохом и древним духом в черепе он защищает Чикаго от вампиров, демонов и других существ, о которых обычные люди предпочитают не знать.

«Агентство "Локвуд и компания"» (2023)

Рейтинг: Кинопоиск 7.4 / IMDb 7.4

В Лондоне, захваченном призраками, только подростки могут противостоять угрозе.

Трое юных охотников на духов расследуют паранормальные явления, используя древние артефакты и собственные уникальные способности.

«Гримм» (2011–2017)

Рейтинг: Кинопоиск 7.9 / IMDb 7.9

Детектив Ник Беркхардт узнаёт, что он — последний из рода Гриммов, охотников на сверхъестественных существ.

Теперь ему предстоит сражаться с монстрами, скрывающимися среди людей, и при этом сохранить человечность.

«Сверхъестественное» (2005–2020)

Рейтинг: Кинопоиск 8.2 / IMDb 8.4

Братья Винчестеры путешествуют по Америке, охотясь на демонов, призраков и других существ.

15 сезонов эпических битв, сложных моральных выборов и проверки братских уз на прочность.

Название сериала Годы выхода Рейтинг Кинопоиск Рейтинг IMDb «Зло» 2019–2024 7.6 7.8 «Детектив Дрезден: Секретные материалы» 2007–2008 7.2 7.6 «Агентство "Локвуд и компания"» 2023 7.4 7.4 «Гримм» 2011–2017 7.9 7.9 «Сверхъестественное» 2005–2020 8.2 8.4

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