Главный недострой Marvel: что происходит с «Блэйдом» спустя 6 лет после анонса продолжения — уже не верится, что он выйдет

Почему самый ожидаемый перезапуск Marvel всё ещё не дошёл до экрана.

Перезапуска «Блэйда» зрители ждут уже 6 лет. Имя главного героя мелькало в «Вечных» (2021), «Дэдпуле и Росомахе» (2024), «Зомби Marvel» и третьем сезоне «Что если…?» — но полноценной истории зрители так и не увидели. Разберёмся, почему один из самых ожидаемых проектов MCU превратился в долгострой.

Анонс, который обернулся многолетней паузой

О перезапуске Marvel объявила в 2019 году, новость тогда выглядела мощно: Махершала Али — обладатель «Оскара», серьёзный актёр, который может вытянуть любую драматическую линию. Но дальше началась цепочка замен и переделок.

Режиссёры приходили и уходили, сценарии переписывались так часто, что даты релиза то вставали в график, то исчезали.

Впечатляют и кадровые перестановки, которые происходят ещё до выхода картины в свет. Одни актёры появлялись в списках и исчезали, другие заявляли о «смене творческого курса».

Аарон Пьер, покинувший проект, объяснил это коротко:

«Проект выбрал другое творческое направление, и я больше не был его частью».

Маленькие появления вместо собственной истории

За шесть лет зрителям продемонстрировали лишь голос Блэйда (в сцене после титров фильма «Вечные»), короткие эпизоды и намёки на его участие в будущих сюжетах.

При этом Али неоднократно признавался, что не всегда понимает, каким Marvel видит будущую историю. Студия успокаивает: работа идёт, но фильм начнут только тогда, когда сценарий будет «достойным». Красиво звучит, но ждать приходится слишком долго.

Кто в касте остался

На октябрь 2025 года статус у фильма всё ещё «в разработке». В команде достоверно подтверждена Миа Гот — она играет Лилит и уверяет, что затянутая подготовка пойдёт картине на пользу. По её словам, важнее сделать правильно, чем быстро.

Почему Marvel не откажется от «Блэйда»

Несмотря на паузы, закрытие фильма не обсуждается. Персонаж слишком важен: мрачная эстетика, возможность переплести хоррор и супергероику, новая линия для взрослой аудитории. Именно поэтому Marvel тянет — каждый раз пытаясь собрать идеальную версию сценария.

Зрители же хотят простого: увидеть охотника в деле, а не в очередном эпизоде на заднем плане. Это отсутствие какого-то реального действия превращает историю «Блэйда» в антирекорд Marvel — ни один герой за шесть лет не оставался в таком подвешенном состоянии, пишет popcornnews.ru.

Что дальше

У Marvel всё ещё есть шанс вывести героя на первый план — главное, наконец закончить работу над сценарием. Пока же фанаты получают только вежливые обещания, короткие камео и уверения, что фильм «точно будет». Когда именно — вопрос, который студия избегает комментировать.

