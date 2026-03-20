«Лучшая работа Джеки Чана за последнее десятилетие»: этот фильм наделал много шума еще в 2025 году, но до России добрался только сейчас

В середине марта в российский прокат вышел китайский боевик «Охота за тенью» с Джеки Чаном. Фильм уже показывают во многих кинотеатрах страны.
В Азии лента появилась раньше — еще в прошлом году. И судя по реакции зрителей, новая работа с участием мастера трюков им понравилась.
Сюжет
В Макао происходит несколько дерзких ограблений. Полиция решает привлечь к делу Хуан Дэчжуна — легендарного специалиста по слежке. Он собирает команду из новобранцев, чтобы выследить банду, которой руководит загадочный преступник по прозвищу «Тень».
Поиски быстро перерастают в опасное противостояние, где на первый план выходят не только физическая сила, но и ум.
Отзывы
Фильм добрался до азиатского проката в августе 2025‑го и в целом понравился публике. На IMDb его рейтинг составляет 7,1 балла.
«Фильм держится на двух ветеранах жанра — Джеки Чане и Тони Люне. Это обязательный к просмотру фильм, ведь возможно в будущем от них уже не будет экшена такого уровня», «"Охота за тенью" — возможно, лучшая работа Джеки Чана за последнее десятилетие. В свои 70 лет Чан в очередной раз доказывает, что его наследие основано не только на ностальгии, но и на неизменной способности создавать захватывающие экшн-сцены, которые кажутся свежими и острыми», — пишут в Сети.