Одна из самых ожидаемых исторических премьер осени 2026 года: вышел трейлер последнего фильма Алексея Пиманова

Осенью 1812 года Москва становится местом опасной игры, где на кону оказывается не только жизнь французского императора, но и судьба самого Кремля. Именно такой сюжет у последнего фильма Алексея Пиманова — «Охота на императора».

Наполеон против русских заговорщиков

Действие фильма разворачивается после захвата Москвы французскими войсками. Наполеон поселяется в Кремле, однако долго наслаждаться победой ему не дают.

Монахи Чудова монастыря готовят покушение на императора и минируют Арсенал. Свой план вынашивает и Мария — девушка, потерявшая брата и решившая лично расправиться с Наполеоном.

Правда, ее попытка заканчивается неудачей. Зато именно после этого Мария оказывается втянута в гораздо более опасную историю.

У войны оказывается романтическая сторона

После покушения Мария знакомится с генералом Мишелем Клеманом — потомком русского боярина, который когда-то поверил в справедливость похода Наполеона на Россию.

Вместе с польским офицером Юзефом Садоком герои оказываются внутри заговора, где уже сложно понять, кто кому друг, а кто враг.

Марии приходится скрываться в монастыре под видом актрисы. И пока вокруг строятся планы по спасению Кремля, между ней и Мишелем постепенно возникает чувство.

Главные роли исполнили Милана Бру, Станислав Бондаренко и Павел Крайнов. Наполеона сыграл Иван Шибанов, а монахов Чудова монастыря — Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Станислав Дужников и Владислав Тирон.

Кремль действительно хотели взорвать

В основе фильма лежат события осени 1812 года. Перед отступлением из Москвы французские войска получили приказ уничтожить Кремль — предполагалось взорвать башни, дворцы и соборы.

По легенде, осуществить задуманное полностью помешали русские, оставшиеся в Кремле, а также внезапный сильный ливень. Дождь погасил часть фитилей, поэтому масштаб разрушений оказался значительно меньше.

Создатели постарались максимально погрузить зрителей в ту эпоху. Съемки проходили в Московском Кремле, старинных усадьбах и монастырях Москвы и Подмосковья, а также в Санкт-Петербурге и кинопарке «Москино».

Последняя режиссерская работа Пиманова

Для «Охоты на императора» есть еще одна важная причина оказаться в списке премьер этой осени. Картина стала последним режиссерским фильмом Алексея Пиманова.

Создатели хотели рассказать не только о войне и исторических событиях. В центре — люди, которым приходится делать выбор, рисковать жизнью и одновременно разбираться с собственными чувствами.

Поэтому здесь есть место и заговору, и приключениям, и исторической драме, и любви.

«Охота на императора» выйдет в кинотеатрах 10 сентября. Судя по трейлеру, нас ждет большое костюмное кино с Наполеоном, тайными миссиями, опасными покушениями и попыткой спасти Москву от уничтожения. И особенно интересно будет увидеть, каким получилось последнее кино Алексея Пиманова.

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