«Охота на Голлума» уже в процессе создания, но есть одна загвоздка: что станет в новом фильме с Арагорном?

9 октября 2025 20:33
Кадр из фильма «Властелин колец»

Эту проблему довольно просто решить.

Кольца снова звенят — в прямом смысле. Энди Серкис, тот самый Голлум, возвращается во вселенную Толкина уже не как актёр, а как режиссёр фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» (2026).

Лента станет приквелом к трилогии Джексона и расскажет, как Арагорн по поручению Гэндальфа разыскивал существо, носившее Кольцо до Бильбо. Звучит эпично, но есть один сюжетный капкан: что делать с Арагорном, если его путь становления уже завершён в оригинале?

Главная проблема — лишний герой

Вигго Мортенсен, как бы ни старались гримёры, старше своего персонажа лет на двадцать. Но даже дело не в возрасте. В трилогии Джексона Арагорн прошёл полноценную арку — от изгнанника до короля, от сомнений до веры. Повторить это невозможно, а оставить героя без внутреннего конфликта — значит превратить историю в красивый, но пустой аттракцион.

Тот же «Хоббит» уже сталкивался с этой ловушкой: Леголасу пришлось придумать искусственную драму, ведь в оригинале Толкина он вообще не появлялся. Чтобы не повторить эту ошибку, создателям «Охоты на Голлума» нужно сделать обратное — отнять у Арагорна часть его силы, чтобы потом вернуть её зрителям в новом смысле.

Решение лежит на поверхности: показать, как рождается надежда

К моменту «Охоты» Арагорн — опытный следопыт, ветеран, тень самого себя. Его народ вымирает, мать умерла, возлюбленная — бессмертная, а мир катится к краху. Всё это делает его идеальным героем для фильма о потере веры.

Если в трилогии он — символ мужества и света, то здесь он должен быть уставшим человеком, который ещё не знает, что способен вдохновлять других. Пусть Гэндальф станет тем, кто впервые зажигает в нём ту самую искру «эстель» — надежды, имя которой он потом будет носить как символ.

Почему это важно для зрителей

Толкиновский Арагорн всегда был не просто вождём, а воплощением надежды в мире, где свет слабеет. Если фильм покажет момент, когда этот свет едва не погас, он не разрушит образ — наоборот, сделает его глубже.

Главное, чтобы создатели не пытались «переделать» героя, а просто напомнили: даже самые благородные короли когда-то были людьми, которые сомневались.

Анастасия Луковникова
