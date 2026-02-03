«Ох, ну мы и свиньи!»: вышла новая серия «Маши и Медведя» и она уже собрала 3 млн просмотров — что опять учудила девчонка?

Новая серия ««Маши и Медведя»» вышла без пауз и подогрева — и сразу собрала миллионы просмотров. Эпизод под номером 168 получил название «Два поросёнка» и стал одной из самых обсуждаемых премьер января. За первые дни ролик набрал более 3 млн кликов. Для проекта с многолетней историей это привычная, но все равно впечатляющая цифра.

Во что на этот раз ввязалась Маша

История начинается с простого желания — Маша хочет побыть кем-то другим. Белочкой, зайкой или кем угодно, лишь бы не собой. Обычная детская фантазия превращается в реальное приключение, когда рядом оказывается подруга с магическими умениями. Так появляется зелье, способное менять облик.

Свинки по собственному желанию

Эксперимент быстро выходит из-под контроля. Девочки примеряют образы лесных зверей, пугают Медведя и ускользают от Кота. В итоге обе выбирают облик Розочки и увлекаются игрой в грязной луже. К зелью они не успевают вернуться вовремя и остаются поросятами.

Выручает старая добрая находчивость Медведя. Он с Котом рисует портреты девочек, и именно это помогает вернуть человеческий вид. Финал оставляет легкий намек на новые превращения, но взрослые вовремя вмешиваются.

Серия вышла в конце января 2026 года в приложении. 8 сезон продолжается, а Маша по-прежнему находит способ удивить даже тех, кто смотрит мультфильм много лет.