Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ох, ну мы и свиньи!»: вышла новая серия «Маши и Медведя» и она уже собрала 3 млн просмотров — что опять учудила девчонка?

«Ох, ну мы и свиньи!»: вышла новая серия «Маши и Медведя» и она уже собрала 3 млн просмотров — что опять учудила девчонка?

3 февраля 2026 19:06
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Кажется, малышка заигралась с волшебством.

Новая серия ««Маши и Медведя»» вышла без пауз и подогрева — и сразу собрала миллионы просмотров. Эпизод под номером 168 получил название «Два поросёнка» и стал одной из самых обсуждаемых премьер января. За первые дни ролик набрал более 3 млн кликов. Для проекта с многолетней историей это привычная, но все равно впечатляющая цифра.

Во что на этот раз ввязалась Маша

История начинается с простого желания — Маша хочет побыть кем-то другим. Белочкой, зайкой или кем угодно, лишь бы не собой. Обычная детская фантазия превращается в реальное приключение, когда рядом оказывается подруга с магическими умениями. Так появляется зелье, способное менять облик.

Свинки по собственному желанию

Эксперимент быстро выходит из-под контроля. Девочки примеряют образы лесных зверей, пугают Медведя и ускользают от Кота. В итоге обе выбирают облик Розочки и увлекаются игрой в грязной луже. К зелью они не успевают вернуться вовремя и остаются поросятами.

Выручает старая добрая находчивость Медведя. Он с Котом рисует портреты девочек, и именно это помогает вернуть человеческий вид. Финал оставляет легкий намек на новые превращения, но взрослые вовремя вмешиваются.

Серия вышла в конце января 2026 года в приложении. 8 сезон продолжается, а Маша по-прежнему находит способ удивить даже тех, кто смотрит мультфильм много лет.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Читать дальше 3 февраля 2026
Готовится 15 минут и без духовки: то самое печенье из «Маша и Медведь», которым угощал Мишка Готовится 15 минут и без духовки: то самое печенье из «Маша и Медведь», которым угощал Мишка Читать дальше 2 февраля 2026
«Три кота» – калька «Свинки Пеппы», но какой мульт лучше и почему? Иностранцы дали четкий ответ – россияне с ним согласны «Три кота» – калька «Свинки Пеппы», но какой мульт лучше и почему? Иностранцы дали четкий ответ – россияне с ним согласны Читать дальше 4 февраля 2026
Ни дети, ни Ренат Агзамов не спасли 10 сезон «СашиТани» от громкого провала: реакция зрителей Ни дети, ни Ренат Агзамов не спасли 10 сезон «СашиТани» от громкого провала: реакция зрителей Читать дальше 3 февраля 2026
42 000 000 просмотров и это не случайно: почему серия «Чистый спорт» у «Смешариков» вдруг стала хитом 42 000 000 просмотров и это не случайно: почему серия «Чистый спорт» у «Смешариков» вдруг стала хитом Читать дальше 3 февраля 2026
«Трех котов» 10 лет подряд обвиняют в плагиате – теперь создатели и сами признались: почти все «подсмотрели» у Запада «Трех котов» 10 лет подряд обвиняют в плагиате – теперь создатели и сами признались: почти все «подсмотрели» у Запада Читать дальше 2 февраля 2026
ИИ представил, как бы выглядел Медведь из «Маши и Медведя», если бы был человеком: ну точно краш! (фото) ИИ представил, как бы выглядел Медведь из «Маши и Медведя», если бы был человеком: ну точно краш! (фото) Читать дальше 2 февраля 2026
«Кракен» едва не стал самым популярным фильмом 2025 года на Wink: награду увел из-под носа наивный детский мульт «Кракен» едва не стал самым популярным фильмом 2025 года на Wink: награду увел из-под носа наивный детский мульт Читать дальше 31 января 2026
Детская версия Масленицы: пышные панкейки из «Трех котов» за 10 минут — пышные, румяные и очень домашние Детская версия Масленицы: пышные панкейки из «Трех котов» за 10 минут — пышные, румяные и очень домашние Читать дальше 31 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше