Огонь сжег брови Т-800, но пощадил волосы и одежду: самый нелогичный момент в «Терминаторе», который 40 лет никто не замечал

Зрители «Терминатора» уверены, что знают этот фильм наизусть — но есть один момент, который многие не замечали десятилетиями.

О нём вспоминают только самые внимательные фанаты, пересматривая сцену за сценой в поисках деталей, которые Кэмерон прятал между взрывами, огнём и стальным блеском Т-800.

Огненное преображение Т-800

После побега из ночного клуба Кайл Риз и Сара Коннор оказываются в отчаянной гонке за жизнь. Терминатор мчится за ними, неумолимый и почти неуязвимый. Риз стреляет по бензобаку — тот вспыхивает, накрывая преследователя стеной огня.

Казалось бы, жар должен был уничтожить всё, что сделано из плоти. Частично так и происходит: брови у Т-800 полностью выгорают.

Но вот что удивляет: его причёска остаётся идеальной, будто робот только что вышел из-под руки стилиста. Огонь объял его целиком, но волосы — ни одной подпалины.

А где же логика?

По внутренней мифологии фильма вся органическая оболочка киборга — обычная ткань. Она рвётся, кровоточит, подвержена ожогам. Это обязательное условие, иначе он не смог бы пройти через временной портал. Но в этой сцене органика ведёт себя избирательно: что-то горит, что-то — нет.

И одежда, кстати, тоже демонстрирует чудеса живучести. Кожаная куртка и брюки выглядят так, будто пережили максимум поездку на мотоцикле — не огненный шар, который должен был оставить после себя клочья ткани.

Откуда взялся «антипиреновый» эффект?

Создатели фильма, конечно, не задумывались о таких мелочах: главное — зрелище. Но теперь фанаты шутят, что у того панка, чью одежду «позаимствовал» Т-800, явно были нестандартные привычки. Например, пропитывать весь гардероб огнестойким составом.

Верить в это или нет — решайте сами. Но факт остаётся фактом: кино любит красоту кадра больше, чем физику, а причёска Терминатора — один из самых неожиданных и забавных киноляпов, который десятилетиями прятался у всех на виду.

