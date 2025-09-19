Ого! Посчитали, сколько зарабатывал Велюров и другие герои «Покровских ворот» — 8000 рублей не шутка!

В «Покровских воротах» зритель смеётся над характерами, цитирует диалоги, но редко задумывается: а сколько могли зарабатывать Костик, Хоботов, Велюров или Марго в реальности Москвы 1950-х?
Если пересчитать их профессии и социальный статус в рубли того времени, выходит весьма любопытная картина.
Костик: «аспирант живёт нежирно»
Молодой студент МГУ с кандидатским минимумом получал около 90–110 рублей стипендии. Но в столице сумма могла доходить до 200.
Прибавим кружок художественной атлетики, где Костик «создавал людям новые торсы» — ещё 100–500 рублей. В итоге: от 900 до 2000 рублей в месяц. Для «бедного аспиранта» — весьма неплохо.
Алиса Витальевна: пенсия с прошлым
Тётушка Костика жила на пенсию: от 350 рублей минимальной до 1600 за стаж. Судя по её положению и статусу, вполне возможно, что её доход приближался к верхней планке.
Лев Хоботов: «копался в чужих предисловиях»
Редактор или научный сотрудник мог зарабатывать от 1000 до 4000 рублей. Даже сотрудничество с «Новым миром» не делало его богатым. Хоботов оставался типичным интеллигентом «средней руки».
Людочка: «медицинский работник»
Медсестры в СССР получали 800–1200 рублей. Для молодой женщины это была стабильная, но далеко не блестящая зарплата.
Маргарита Павловна: «характер такой, что фронтом командовать»
Переводчица международных текстов и, возможно, кандидат наук могла иметь от 4000 до 8000 рублей в месяц. И это без учёта «левых» заработков. Неудивительно, что именно Марго держала ситуацию под контролем.
Савва Ефимов: золотые руки и средний доход
Работяга и ветеран войны зарабатывал около 3000 рублей. Его доход был типичным для послевоенного рабочего класса, а умение всё чинить самому экономило значительную часть расходов.
Аркадий Велюров: «я служу Мосэстраде!»
Вот где скрывался рекорд. Гонорары артиста варьировались от 2300 до 8000 рублей. Но учитывая популярность и «штучные» заказы, Велюров вполне мог получать верхнюю планку. Правда, деньги растворялись в кабаре и «допингах».
|Герой
|Род занятий
|Доход (руб.)
|Костик
|аспирант, кружок атлетики
|900–2000
|Алиса Витальевна
|пенсионерка
|350–1600
|Лев Хоботов
|редактор, научный сотрудник
|1000–4000
|Людочка
|медсестра
|800–1200
|Маргарита Павловна
|переводчица
|4000–8000
|Савва Ефимов
|рабочий, ветеран
|около 3000
|Аркадий Велюров
|артист эстрады
|2300–8000
Источник: дзен-канал "Хомо люденс"
Также прочитайте: Этот советский боевик критики оценили выше «Пиратов ХХ века»: не зря собрал 43 миллиона зрителей