Ого! Посчитали, сколько зарабатывал Велюров и другие герои «Покровских ворот» — 8000 рублей не шутка!

Комедия Михаила Козакова давно стала классикой, но за шутками и бытовыми сценами скрываются реальные цифры, которые поражают не меньше диалогов героев.

В «Покровских воротах» зритель смеётся над характерами, цитирует диалоги, но редко задумывается: а сколько могли зарабатывать Костик, Хоботов, Велюров или Марго в реальности Москвы 1950-х?

Если пересчитать их профессии и социальный статус в рубли того времени, выходит весьма любопытная картина.

Костик: «аспирант живёт нежирно»

Молодой студент МГУ с кандидатским минимумом получал около 90–110 рублей стипендии. Но в столице сумма могла доходить до 200.

Прибавим кружок художественной атлетики, где Костик «создавал людям новые торсы» — ещё 100–500 рублей. В итоге: от 900 до 2000 рублей в месяц. Для «бедного аспиранта» — весьма неплохо.

Алиса Витальевна: пенсия с прошлым

Тётушка Костика жила на пенсию: от 350 рублей минимальной до 1600 за стаж. Судя по её положению и статусу, вполне возможно, что её доход приближался к верхней планке.

Лев Хоботов: «копался в чужих предисловиях»

Редактор или научный сотрудник мог зарабатывать от 1000 до 4000 рублей. Даже сотрудничество с «Новым миром» не делало его богатым. Хоботов оставался типичным интеллигентом «средней руки».

Людочка: «медицинский работник»

Медсестры в СССР получали 800–1200 рублей. Для молодой женщины это была стабильная, но далеко не блестящая зарплата.

Маргарита Павловна: «характер такой, что фронтом командовать»

Переводчица международных текстов и, возможно, кандидат наук могла иметь от 4000 до 8000 рублей в месяц. И это без учёта «левых» заработков. Неудивительно, что именно Марго держала ситуацию под контролем.

Савва Ефимов: золотые руки и средний доход

Работяга и ветеран войны зарабатывал около 3000 рублей. Его доход был типичным для послевоенного рабочего класса, а умение всё чинить самому экономило значительную часть расходов.

Аркадий Велюров: «я служу Мосэстраде!»

Вот где скрывался рекорд. Гонорары артиста варьировались от 2300 до 8000 рублей. Но учитывая популярность и «штучные» заказы, Велюров вполне мог получать верхнюю планку. Правда, деньги растворялись в кабаре и «допингах».

Герой Род занятий Доход (руб.) Костик аспирант, кружок атлетики 900–2000 Алиса Витальевна пенсионерка 350–1600 Лев Хоботов редактор, научный сотрудник 1000–4000 Людочка медсестра 800–1200 Маргарита Павловна переводчица 4000–8000 Савва Ефимов рабочий, ветеран около 3000 Аркадий Велюров артист эстрады 2300–8000

Источник: дзен-канал "Хомо люденс"

