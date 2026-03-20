Сложно поверить, что мы все взяли и пропустили криминальный триллер с Аль Пачино: вышел в 2025 году почти незаметно с таким кастом!

Здесь напряжение держится не на экшене, а на одном опасном решении, из которого нет простого выхода.

Фильм «Провод мертвеца» вышел почти незаметно, хотя за его постановку отвечал Гас Ван Сент, а одну из ключевых ролей сыграл Аль Пачино.

Это криминальный триллер, основанный на реальных событиях, с рейтингом 7,0 на IMDb — и странно, что о нём так редко вспоминают.

Что означает «провод мертвеца»

Так называют способ казни, при котором любое движение жертвы приводит к неминуемой смерти. В фильме этот принцип становится буквальным: оружие и человеческое тело оказываются связаны в смертельную конструкцию, где даже вдох может оказаться последним.

Сюжет, построенный как ловушка

Зима 1977 года, Индианаполис. Тони Кирицис владеет участком земли и мечтает заработать на нём, но ипотечный брокер Ричард Холл обманывает его, проворачивая аферу и оставляя Тони с долгами. Не найдя законного выхода, Кирицис приходит в офис Холла с дробовиком и берёт его в заложники.

Это не импульсивное преступление. Проволока одним концом привязана к спусковому крючку, другим — обвита вокруг шеи заложника. Любое движение означает выстрел. Офис мгновенно превращается в замкнутое пространство, где каждое слово и жест имеют цену.

Поединок без победителей

К ситуации подключаются полиция и СМИ. Начинается многостороннее противостояние: отчаявшийся захватчик, заложник, переговорщики и толпа наблюдателей.

Герой Аль Пачино — опытный детектив — вынужден вести диалог с человеком, который уже перешёл черту, но не выглядит безумцем.

Фильм не спешит и не подталкивает зрителя к симпатиям. Он методично показывает, как ошибка в бизнесе превращается в преступление, а попытка восстановить справедливость — в тупик.

Почему его стоит посмотреть

«Провод мертвеца» — триллер, который работает на деталях: взглядах, паузах, тишине между репликами. Это история не о погонях, а о том, как один неверный шаг может запереть всех участников в ситуации без хорошего исхода. И, возможно, именно поэтому фильм прошёл мимо широкой аудитории — он слишком взрослый и слишком неудобный.

