Сложно поверить, что мы все взяли и пропустили криминальный триллер с Аль Пачино: вышел в 2025 году почти незаметно с таким кастом!

20 марта 2026 21:31
«Провод мертвеца»

Здесь напряжение держится не на экшене, а на одном опасном решении, из которого нет простого выхода.

Фильм «Провод мертвеца» вышел почти незаметно, хотя за его постановку отвечал Гас Ван Сент, а одну из ключевых ролей сыграл Аль Пачино.

Это криминальный триллер, основанный на реальных событиях, с рейтингом 7,0 на IMDb — и странно, что о нём так редко вспоминают.

Что означает «провод мертвеца»

Так называют способ казни, при котором любое движение жертвы приводит к неминуемой смерти. В фильме этот принцип становится буквальным: оружие и человеческое тело оказываются связаны в смертельную конструкцию, где даже вдох может оказаться последним.

Сюжет, построенный как ловушка

Зима 1977 года, Индианаполис. Тони Кирицис владеет участком земли и мечтает заработать на нём, но ипотечный брокер Ричард Холл обманывает его, проворачивая аферу и оставляя Тони с долгами. Не найдя законного выхода, Кирицис приходит в офис Холла с дробовиком и берёт его в заложники.

Это не импульсивное преступление. Проволока одним концом привязана к спусковому крючку, другим — обвита вокруг шеи заложника. Любое движение означает выстрел. Офис мгновенно превращается в замкнутое пространство, где каждое слово и жест имеют цену.

Поединок без победителей

К ситуации подключаются полиция и СМИ. Начинается многостороннее противостояние: отчаявшийся захватчик, заложник, переговорщики и толпа наблюдателей.

Герой Аль Пачино — опытный детектив — вынужден вести диалог с человеком, который уже перешёл черту, но не выглядит безумцем.

Фильм не спешит и не подталкивает зрителя к симпатиям. Он методично показывает, как ошибка в бизнесе превращается в преступление, а попытка восстановить справедливость — в тупик.

Почему его стоит посмотреть

«Провод мертвеца» — триллер, который работает на деталях: взглядах, паузах, тишине между репликами. Это история не о погонях, а о том, как один неверный шаг может запереть всех участников в ситуации без хорошего исхода. И, возможно, именно поэтому фильм прошёл мимо широкой аудитории — он слишком взрослый и слишком неудобный.

Вам будет интересно: Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT

Фото: Кадр из фильма «Провод мертвеца»
Анна Адамайтес
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Не только «Ходячие мертвецы»: 5 сериалов про зомби, которые вы могли пропустить — интересно до жути Не только «Ходячие мертвецы»: 5 сериалов про зомби, которые вы могли пропустить — интересно до жути Читать дальше 17 марта 2026
1 вечер и 2 страны: канадский и бразильский криминал, который не попал в попсовые сериальные топы (всего 4 и 6 эпизодов) 1 вечер и 2 страны: канадский и бразильский криминал, который не попал в попсовые сериальные топы (всего 4 и 6 эпизодов) Читать дальше 17 марта 2026
В СССР был свой «Твин Пикс»: кто убил советскую Лору Палмер даже Линч бы не разобрался В СССР был свой «Твин Пикс»: кто убил советскую Лору Палмер даже Линч бы не разобрался Читать дальше 21 марта 2026
Фильм «Острые козырьки» сняли по реальной истории? Сценарист раскрыл все карты Фильм «Острые козырьки» сняли по реальной истории? Сценарист раскрыл все карты Читать дальше 21 марта 2026
Замена «Остаться в живых», только с понятным финалом: этот сериал заслужил свои 91% на RT Замена «Остаться в живых», только с понятным финалом: этот сериал заслужил свои 91% на RT Читать дальше 21 марта 2026
Только спустя 500 лет историки поняли, что Хюррем — не просто рабыня: ее тайны раскрыло досье из Ватиканского архива Только спустя 500 лет историки поняли, что Хюррем — не просто рабыня: ее тайны раскрыло досье из Ватиканского архива Читать дальше 21 марта 2026
Мама-Кошка берет сметану, яйцо, горький шоколад и печет простейшее печенье: готовится быстро и легко Мама-Кошка берет сметану, яйцо, горький шоколад и печет простейшее печенье: готовится быстро и легко Читать дальше 21 марта 2026
«Чебурашка 2» не сдает позиции: ТОП-3 самых популярных проекта на ИВИ за эту неделю «Чебурашка 2» не сдает позиции: ТОП-3 самых популярных проекта на ИВИ за эту неделю Читать дальше 21 марта 2026
В фильме показали лишь малую часть: что на самом деле скрывал Отдел тайн в «Гарри Поттере» В фильме показали лишь малую часть: что на самом деле скрывал Отдел тайн в «Гарри Поттере» Читать дальше 21 марта 2026
