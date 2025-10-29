Одновременно и 40-летний неудачник, и 18-летний бродяга: как Мурило Бенисио умудрился сыграть сразу трех героев в «Клоне»

В истории теленовелл немало актёров, которым приходилось играть двойников или братьев-близнецов. Но то, что сделал Мурило Бенисио в «Клоне», — отдельная глава телевизионной мастерской.

В одном сериале он воплотил сразу трёх героев — Лукаса, его брата Диогу и клона по имени Лео. Каждый из них имел собственный характер, интонации, пластику и возраст. И при этом зрители безошибочно различали их с первой секунды на экране.

Два брата и клон

В начале сериала зрители знакомятся с братьями Феррас — спокойным, мечтательным Лукасом и его энергичным двойником Диогу. Для Мурило Бенисио это был настоящий актёрский марафон: он не просто сменял костюмы, а фактически вёл диалог с самим собой, представляя двух людей, связанных кровью, но противоположных по духу.

Смерть Диогу стала ключевым моментом не только для сюжета, но и для всей истории сериала. Именно она дала старт трагедии Лукаса, который спустя годы встречает женщину своей мечты — Жади, и находит отражение самого себя… в клоне.

Когда герой встречает своего двойника

Появление Лео стало испытанием для актёра. Клон Лукаса — юный, импульсивный, потерянный, почти без опыта жизни. Мурило Бенисио приходилось буквально «разделять» себя на две противоположности — зрелого мужчины и растерянного подростка, созданного в лаборатории.

«Трудная работа началась потом, когда я одновременно играл сорокалетнего Лукаса и восемнадцатилетнего Лео. Я очень уставал от бесконечных переодеваний, грима, изменения голоса и походки», — признавался актёр.

Битва технологий и эмоций

Для начала 2000-х «Клон» стал техническим прорывом. Сцены, где Лукаc и Лео появляются одновременно, снимались с использованием компьютерной графики, что в то время считалось смелым экспериментом. Создатели сериала признавались, что именно Бенисио дал этим эпизодам жизнь — не за счёт спецэффектов, а благодаря психологической точности игры.

Один актёр — три жизни

В финале «Клона» судьбы героев сплетаются: живой человек и его копия встречаются лицом к лицу. Для Бенисио это был момент, когда весь труд оправдал себя. Он не просто сыграл трёх разных мужчин — он показал эволюцию человечности, утрату и поиск себя через призму фантастического сюжета.

И если для зрителей «Клон» стал историей любви Жади и Лукаса, то для актёра это была ещё и история борьбы актёра с самим собой — где каждый дубль требовал перевоплощения, а каждый персонаж жил своей отдельной жизнью.

