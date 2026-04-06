Однолюб Брагин из «Первого отдела»: как же выглядит жена Ивана Колесникова — актер признается, что живет в женском царстве

На экране он яркий и обаятельный. Его Брагин из «Первого отдела» просто очаровал всех. Кажется, что в личной жизни должно быть много романов. Но это не так. Иван Колесников уже много лет счастлив с супругой Линой Раманаускайте.

Про встречу и свадьбу

Они познакомились на втором курсе театрального училища «Щепкин». Лина обучалась на художника по костюмам. Актер увидел, как она спускалась по лестнице учебного заведения. Колесников заявляет, что в тот миг она казалась ему «хрупкой и нежной».

Спустя четыре месяца после знакомства они подали заявление в ЗАГС. Свадьбу они отпраздновали в кафе «Пироги» на Петровке. Однако почти сразу молодая семья столкнулась с жестокой реальностью — нехваткой денег и повседневными трудностями. Лина, будучи дочерью обеспеченного человека, вдруг оказалась в ситуации, когда приходилось экономить даже на проезде в метро. Она делилась воспоминаниями о том сложном этапе, когда к ней приходили подруги с советами, недоумевая, как она может позволять мужу так с собой обращаться. Лина признавалась, что срывалась, устраивала скандалы и забрасывала Ивана звонками, а на утро просыпалась с мыслью о том, зачем же устроила этот цирк. В итоге они решили пожить отдельно, но судьба распорядилась иначе.

Любовь навсегда

Однажды они столкнулись на Садовом кольце. В тот вечер Колесников разговаривал с женой до утра. Они выговорили все, что их беспокоило, и пришли к выводу, что не могут жить друг без друга.

В 2006 году у пары родилась первая дочь, которую они назвали редким именем Евдокия. Денег на няню не было, и поскольку Иван почти не снимался, он ушел в декрет. Лина работала, а он полгода ухаживал за дочкой, кормил, купал и гулял с ней. Иван вспоминал, что научился готовить множество блюд, но и поправился до 90 килограммов.

Спустя семь лет, в 2013 году, у них родилась Вера. А в 2018 году их семья вновь увеличилась — на свет появилась Лизавета.

Сегодня актер с юмором замечает, что живет в «настоящем женском царстве», ведь даже их собака — девочка. Старшая дочь Евдокия пошла по стопам отца и уже снимается в кино, получив премию «Алые паруса» как лучшая юная актриса за свою роль в детективе «Опасные каникулы». Иван признавался, что не в восторге от этого, но не собирается ей мешать.