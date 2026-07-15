Одни хейтят Марфушу, другие Настеньку: ИИ выбрал, кто все-таки прав в сказке «Морозко» — ответ удивит зрителей

В детстве большинство зрителей безоговорочно сочувствовали Настеньке из сказки «Морозко». Она была доброй, скромной и терпеливой, а Марфушу считали избалованной грубиянкой. Но за последние годы отношение к героиням неожиданно изменилось. Все чаще в интернете можно встретить мнение, что Настенька — «терпила», а Марфуша хотя бы умела постоять за себя. Мне стало интересно, что на этот счет скажет искусственный интеллект. Ответ получился гораздо интереснее, чем я ожидала.

Почему сегодня многие защищают Марфушу

Если почитать комментарии в соцсетях, можно заметить любопытную тенденцию.

Современные зрители часто говорят, что Марфуша хотя бы открыто говорила о своих желаниях. Она не позволяла собой помыкать, требовала лучшей жизни и не боялась спорить с матерью и окружающими.

На этом фоне Настеньку нередко называют слишком покорной. Она молча терпит несправедливость, тяжелую работу и унижения, практически никогда не пытаясь изменить свою судьбу.

Именно поэтому часть зрителей неожиданно начала симпатизировать Марфуше.

Что думает искусственный интеллект

Если смотреть на героинь не с точки зрения современных мемов, а с учетом всей истории, искусственный интеллект все же выбирает Настеньку.

Почему?

Потому что доброта Настеньки — это не слабость, а сознательный выбор. Несмотря на тяжелую жизнь, она не становится жестокой, не пытается мстить окружающим и не отвечает злом на зло.

При этом искусственный интеллект признает, что современные зрители справедливо замечают один недостаток героини: сегодня многим действительно хотелось бы видеть в ней больше решительности и умения защищать себя.

А Марфуша не такой простой персонаж

Интересно, что полностью осуждать Марфушу искусственный интеллект тоже не стал.

Да, она капризная, эгоистичная и грубая. Но во многом такой ее воспитала мать, которая с детства внушала дочери, что ей все должны, а трудиться совсем не обязательно.

Получается, Марфуша — тоже жертва собственного воспитания. Просто сказка показывает это через юмор и гротеск.

Так кто же лучше?

Искусственный интеллект пришел к выводу, что выбирать между героинями не так просто, как кажется.

Настенька вызывает уважение за доброту, искренность и способность сохранить человечность даже в самых тяжелых обстоятельствах. Но современному зрителю действительно может не хватать в ней внутреннего протеста.

Марфуша, наоборот, умеет заявлять о себе, однако делает это за счет других людей, не проявляя ни сочувствия, ни благодарности.

Поэтому итоговый выбор все-таки остается за Настенькой. Не потому, что она всегда молчит и терпит, а потому, что, несмотря на несправедливость, не позволяет окружающему миру сделать себя злой.

И, пожалуй, именно в этом и заключалась главная мысль сказки «Морозко», которую сегодня многие начинают воспринимать совсем иначе.

А вы на чьей стороне спустя годы — Настеньки или Марфуши? Или считаете, что современные зрители слишком строго судят героинь советской сказки?

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