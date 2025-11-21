Одна управляла «L’Oréal», вторая сражалась на ринге, третья — за свою свободу: 3 фильма ноября, основанных на реальных судьбах

Разные картины, разные жанры, разные линии жизни, но эти картины объединяет одно — сильный дух главных героинь.

В ноябре вышло сразу три фильма, которые раскрывают линии судеб невыдуманных героинь.

«Кристи», «Самая богатая женщина в мире» и «Вифлеем» рассказывают о женских судьбах, в которых личная боль и борьба оказываются куда громче любых заголовков.

«Кристи»

Биографическая драма Дэвида Мишо о Кристи Рене Солтерс — женщине-боксере, которая в конце 1980-х становилась символом мужского спорта, несмотря на жесткий прессинг семьи и общества.

Лента не уходит в пафос: наоборот, показывает будни девушки, у которой чемпионский пояс — лишь малая часть реальной битвы.

Самые тяжелые испытания начинаются не на ринге, а в личной жизни, куда камеры обычно не доходят. В основе — реальная история, от которой сложно отвести глаза.

«Самая богатая женщина в мире»

Тьерри Клифа переносит зрителя в особняк Мариан Фаррер — прототипа Лилиан Беттанкур, главного акционера компании «Л’Ореаль».

Режиссерпоказывает не роскошь, а одиночество героини. Управляя состоянием, она не справляется с собственным эмоциональным выгоранием.

Изабель Юппер выстраивает роль так, что всё внимание зрителей приковано к хрупкости женщины, которую окружение давно перестало слышать.

«Вифлеем»

Самая болезненная премьера ноября. История 18-летней Хульетты Гомес, ошибочно обвиненной в аборте и брошенной в тюрьму.

Это экранизация книги Анны Корреа «Мы – Белен» по реальным событиям. Фильм показывает судебную машину, которой проще посадить, чем разобраться.

