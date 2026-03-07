Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона

Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона

7 марта 2026 22:00
Кадры из сериалов «Что делать женщине, если...», «Секс. До и после», «И снова здравствуйте!»

Короткие серии — не «обрезанный формат», а удобный способ смотреть сильные истории без провисаний.

Иногда хочется включить что-то «на 20–25 минут», а не залипнуть на сезон до трех ночи. У коротких сериалов есть свой кайф: они быстрые, точные и чаще всего не тратят время на пустые диалоги. Из подборки проектов с эпизодами до 30 минут я оставила три, которые работают лучше всего — каждый в своем жанре.

«Что делать женщине, если…»

Здесь в центре — юрист Аня (Елена Лядова), умная, взрослая и уверенная в себе. Она разбирается в отношениях почти как в юридических кейсах: через опыт, пробу и честные выводы. Серии идут как главы романа: и посмеяться есть где, и грустинка тоже на месте.

«Что делать женщине, если…»

«Секс. До и после»

Проект «Секс. До и после» устроен как сборник новелл: каждая серия — отдельная история, но все они складываются в разговор о близости, желаниях и том, как люди иногда прячут правду даже от самих себя. За счет короткого хронометража всё получается точнее: без «разогрева» на полсерии — сразу прелюдия, ситуация, кульминация и эмоция на выходе.

«Секс. До и после»

«И снова здравствуйте!»

Борис (Андрей Мерзликин) — бандит, который вдруг решает завязать и уйти в кондитерку. Но его планы резко обрывают, и дальше начинается черная комедия с криминальным привкусом: герой «возвращается», знакомится с практикантом-медиком Артёмом и пытается понять, кто его убил и зачем. Смешно, мрачно и неожиданно по-человечески — особенно когда Борис учится говорить с людьми не силой, а нормальным языком.

«И снова здравствуйте!»
Фото: Кадры из сериалов «Что делать женщине, если...», «Секс. До и после», «И снова здравствуйте!»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?» Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?» Читать дальше 8 марта 2026
Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек Читать дальше 7 марта 2026
Финал «Первого отдела» уже забыт: зрители НТВ вовсю обсуждают другой сериал — стартовал недавно, а уже шумно Финал «Первого отдела» уже забыт: зрители НТВ вовсю обсуждают другой сериал — стартовал недавно, а уже шумно Читать дальше 7 марта 2026
«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта «Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта Читать дальше 7 марта 2026
Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе Читать дальше 7 марта 2026
Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь Читать дальше 7 марта 2026
Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам? Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам? Читать дальше 7 марта 2026
Вот это красавец! Любите Брагина из «Первого отдела»? Посмотрите этот сериал с Колесниковым — рейтинг 8,2 и место в топ-250 Вот это красавец! Любите Брагина из «Первого отдела»? Посмотрите этот сериал с Колесниковым — рейтинг 8,2 и место в топ-250 Читать дальше 7 марта 2026
Ждете продолжение «Первого отдела»? Плохая новость — ждать еще долго: стало известно, когда выйдет 6 сезон Ждете продолжение «Первого отдела»? Плохая новость — ждать еще долго: стало известно, когда выйдет 6 сезон Читать дальше 7 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше