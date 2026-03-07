Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона

Иногда хочется включить что-то «на 20–25 минут», а не залипнуть на сезон до трех ночи. У коротких сериалов есть свой кайф: они быстрые, точные и чаще всего не тратят время на пустые диалоги. Из подборки проектов с эпизодами до 30 минут я оставила три, которые работают лучше всего — каждый в своем жанре.

«Что делать женщине, если…»

Здесь в центре — юрист Аня (Елена Лядова), умная, взрослая и уверенная в себе. Она разбирается в отношениях почти как в юридических кейсах: через опыт, пробу и честные выводы. Серии идут как главы романа: и посмеяться есть где, и грустинка тоже на месте.

«Секс. До и после»

Проект «Секс. До и после» устроен как сборник новелл: каждая серия — отдельная история, но все они складываются в разговор о близости, желаниях и том, как люди иногда прячут правду даже от самих себя. За счет короткого хронометража всё получается точнее: без «разогрева» на полсерии — сразу прелюдия, ситуация, кульминация и эмоция на выходе.

«И снова здравствуйте!»

Борис (Андрей Мерзликин) — бандит, который вдруг решает завязать и уйти в кондитерку. Но его планы резко обрывают, и дальше начинается черная комедия с криминальным привкусом: герой «возвращается», знакомится с практикантом-медиком Артёмом и пытается понять, кто его убил и зачем. Смешно, мрачно и неожиданно по-человечески — особенно когда Борис учится говорить с людьми не силой, а нормальным языком.