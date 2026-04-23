Одна сцена из «Девчат» сбивает зрителей уже 60 лет: зачем Тося ходит в школу и зубрит учебники, если она уже работает?

В фильме «Девчата» есть деталь, которая до сих пор сбивает с толку новых зрителей. Тося Кислицына уже получила профессию и работает, но при этом продолжает учиться и сидит за учебниками как в школе.

На первый взгляд это выглядит как сценарная ошибка, но на деле всё объясняется особенностями советской системы образования.

Почему Тося учится после училища

В СССР можно было окончить профессиональное училище и получить специальность, но не иметь полного среднего образования. Училища давали практические навыки, однако не всегда заменяли школьную программу, поэтому выпускники часто поступали в вечерние школы и доучивались уже после работы.

Именно такой путь и показан в «Девчатах». Тося днём работает, а вечером занимается уроками, чтобы получить полноценный аттестат. Для зрителей того времени это была привычная ситуация, а не странный сюжетный ход.

Почему в фильме возникла путаница

В литературной основе, повести Бориса Бедного, героиня приезжает без образования и только на месте идёт учиться. В экранизации образ изменили: Тосе добавили диплом училища, но линию с вечерней школой оставили. В результате появилась деталь, которая сегодня воспринимается как несостыковка.

На самом деле сцены с учёбой подчёркивают характер героини. Тося стремится развиваться и не останавливается на достигнутом, что было важной чертой образа для советского кино.