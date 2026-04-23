Статьи Одна сцена из «Девчат» сбивает зрителей уже 60 лет: зачем Тося ходит в школу и зубрит учебники, если она уже работает?

Одна сцена из «Девчат» сбивает зрителей уже 60 лет: зачем Тося ходит в школу и зубрит учебники, если она уже работает?

23 апреля 2026 08:00
Кадр из фильма «Девчата» (1962)

Это не ошибка сценаристов.

В фильме «Девчата» есть деталь, которая до сих пор сбивает с толку новых зрителей. Тося Кислицына уже получила профессию и работает, но при этом продолжает учиться и сидит за учебниками как в школе.

На первый взгляд это выглядит как сценарная ошибка, но на деле всё объясняется особенностями советской системы образования.

Почему Тося учится после училища

В СССР можно было окончить профессиональное училище и получить специальность, но не иметь полного среднего образования. Училища давали практические навыки, однако не всегда заменяли школьную программу, поэтому выпускники часто поступали в вечерние школы и доучивались уже после работы.

Именно такой путь и показан в «Девчатах». Тося днём работает, а вечером занимается уроками, чтобы получить полноценный аттестат. Для зрителей того времени это была привычная ситуация, а не странный сюжетный ход.

Почему в фильме возникла путаница

В литературной основе, повести Бориса Бедного, героиня приезжает без образования и только на месте идёт учиться. В экранизации образ изменили: Тосе добавили диплом училища, но линию с вечерней школой оставили. В результате появилась деталь, которая сегодня воспринимается как несостыковка.

На самом деле сцены с учёбой подчёркивают характер героини. Тося стремится развиваться и не останавливается на достигнутом, что было важной чертой образа для советского кино.

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1962)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Любимая героиня Тося из «Девчат» неожиданно «появилась» в фильме Гайдая «Кавказская пленница»: некоторые узнали об этом спустя 60 лет Любимая героиня Тося из «Девчат» неожиданно «появилась» в фильме Гайдая «Кавказская пленница»: некоторые узнали об этом спустя 60 лет Читать дальше 22 апреля 2026
Какой год показан в «17 мгновениях весны»? Кажется, Штирлиц постоянно путешествовал во времени, а мы и не знали Какой год показан в «17 мгновениях весны»? Кажется, Штирлиц постоянно путешествовал во времени, а мы и не знали Читать дальше 23 апреля 2026
Круглов постоянно бегал в туалет в фильме «Москва слезам не верит»: это не случайность – вот что хотел сказать Меньшов Круглов постоянно бегал в туалет в фильме «Москва слезам не верит»: это не случайность – вот что хотел сказать Меньшов Читать дальше 23 апреля 2026
Эту военную культовую ленту собирались запретить в СССР из-за одной сцены: кто спас фильм «Отец солдата» Эту военную культовую ленту собирались запретить в СССР из-за одной сцены: кто спас фильм «Отец солдата» Читать дальше 23 апреля 2026
Эту советскую «Собаку Баскервилей» без Ливанова видели единицы: запретили вскоре после премьеры Эту советскую «Собаку Баскервилей» без Ливанова видели единицы: запретили вскоре после премьеры Читать дальше 23 апреля 2026
Почему у «Бриллиантовой руки» две части по 90 и 5 минут: тонкая насмешка (или даже издевка) Гайдая, которую не все поняли Почему у «Бриллиантовой руки» две части по 90 и 5 минут: тонкая насмешка (или даже издевка) Гайдая, которую не все поняли Читать дальше 23 апреля 2026
«Бриллиантовая рука» оказалась не такой уж оригинальной: зрители нашли сходство с известным зарубежным хитом «Бриллиантовая рука» оказалась не такой уж оригинальной: зрители нашли сходство с известным зарубежным хитом Читать дальше 23 апреля 2026
«Очень недооцененный драгоценный камень!»: советский фильм с Никулиным американцы сравнили с «Пролетая над гнездом кукушки» «Очень недооцененный драгоценный камень!»: советский фильм с Никулиным американцы сравнили с «Пролетая над гнездом кукушки» Читать дальше 22 апреля 2026
Этот ляп в «Кавказской пленнице» все пропустили: как главный преступник остался на свободе Этот ляп в «Кавказской пленнице» все пропустили: как главный преступник остался на свободе Читать дальше 22 апреля 2026
