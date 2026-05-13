Фродо мог победить гораздо раньше: «Властелин колец» допустил одну ошибку, которую годами не замечали даже самые преданные поклонники

В эпической кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона Фродо Бэггинс, несмотря на ряд его верных решений, приведших в конечном итоге к уничтожению Единого Кольца, совершил одну критическую ошибку, которую часто упускают из виду.

Что не так

В начале «Братства кольца», когда Фродо вместе с Арагорном, Сэмуайзом Гэмджи, Мериадоком Брендибаком и Перегрином Туком направлялся в Ривенделл, группа остановилась на ночлег на горе Заверть. Именно здесь Фродо, действуя из лучших побуждений, допустил промах, имевший серьезные последствия.

Услышав голоса друзей, разводящих костер для приготовления еды, Фродо в панике растоптал пламя, опасаясь привлечь Назгулов. И хотя вскоре действительно появились призрачные всадники, именно это решение, как ни парадоксально, усугубило ситуацию.

Дело в том, что Назгулы, как выяснилось в ходе сражения, смертельно боятся огня. Арагорн, защищая хоббитов, бился с ними мечом и факелом, и пламя наносило им ощутимый урон. Если бы Фродо оставил костер гореть, Назгулы могли бы побояться приблизиться настолько близко, а нападения можно было бы избежать.

Что случилось

В результате Фродо был ранен Моргульским клинком, что оставило след на всю его жизнь. Боль, возвращавшаяся в годовщину битвы на Заверти, в конечном итоге стала одной из причин, побудивших его отплыть в Бессмертные Земли.

А как в книге

Стоит отметить, что в книжном первоисточнике позиция относительно огня и Назгулов несколько иная. Арагорн специально велел хоббитам поддерживать огонь, зная о его силе. В фильме же этой информации нет, что делает ошибку Фродо более логичной для зрителя, не знакомого с литературным каноном. Таким образом, хоть решение Фродо и сыграло роковую роль, оно придает главному герою больше решительности в глазах зрителей.