Киноафиша Статьи Одна из самых тревожных книг ХХ века трансформировалась в сериал: за 70 лет такое ни разу не случалось

Одна из самых тревожных книг ХХ века трансформировалась в сериал: за 70 лет такое ни разу не случалось

21 февраля 2026 18:08
Кадр из сериала «Повелитель мух»

Это первая телеверсия культового романа.

Роман «Повелитель мух» за семь десятилетий остаётся одной из самых тревожных книг ХХ века. История о британских школьниках, оказавшихся на необитаемом острове после авиакатастрофы, давно стала культурным кодом и повлияла на десятки проектов — от «Остаться в живых» до «Шершней».

В новом сериале «Повелитель мух» сюжет остаётся знакомым: Ральф пытается сохранить порядок, Джек тянет группу к дикости, а тонкая оболочка цивилизации трещит буквально на глазах. Но на этом сходство с прежними экранизациями почти заканчивается.

Визуально — красиво и тревожно

Режиссёр Марк Манден делает ставку на стиль, противоположный документальной суровости версии Питера Брука 1960-х. Здесь всё ярче, насыщеннее и… тревожнее. Перенасыщенные джунгли буквально кричат о надвигающемся насилии, а камера Марка Вулфа держится низко к земле и часто уходит в крупные планы детских лиц.

Музыка композитора Кристобаля Тапиа де Вира усиливает ощущение надлома. Через несколько эпизодов зритель видит героев уже измазанными глиной и кровью — и этот контраст работает почти физически неприятно.

Главный спор — из-за сценария

Самое заметное отличие новой версии — подход сценариста Джека Торна. Автор нашумевшего «Переходного возраста» снова исследует природу детской жестокости, но делает это гораздо прямолинейнее, чем Голдинг.

Торн добавляет флешбэки из жизни мальчиков в Британии и подробно объясняет, откуда берутся их страхи и агрессия. С одной стороны, это делает персонажей психологически понятнее. С другой — как отмечают критики, такой подход убивает главную силу романа-аллегории, где зло рождается не из биографий, а из самой человеческой природы.

Стоит ли смотреть

Несмотря на споры, сериал получился атмосферным и визуально сильным. Это по-своему красивое и тревожное переосмысление классики, которое можно посмотреть за пару вечеров и затем ещё долго обсуждать.

Фото: Кадр из сериала «Повелитель мух»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
