«Одна из лучших экранизаций романа про великого сыщика»: советского «Шерлока» обожают не только в Британии, но и в Турции

А Ливанова там, кажется, на руках готовы носить.

Думаете, советского «Шерлока» любят только у нас и в Британии? Турция тоже в восторге. И это не преувеличение. Сериал Игоря Масленникова с Василием Ливановым обсуждали в турецкой прессе как одну из лучших экранизаций Конан Дойла.

В мае 2017 года газета Daily Sabah опубликовала рецензию критика Нагихан Халилоглу. В тексте прозвучала прямая формулировка: «Одна из лучших экранизаций романа про великого сыщика». Речь шла именно о советском цикле «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятом на «Ленфильме» в 1979–1986 годах.

Турецкого обозревателя поразило внимание к деталям. Рижские улочки вместо Лондона, чугунные перила, плотные портьеры, музыкальная тема Владимира Дашкевича — всё это создало атмосферу, которую в Турции назвали почти осязаемой. Даже сцена на Темзе, снятая в Латвии, показалась убедительнее многих современных декораций.

Отдельный акцент — на Ливанове. Его Холмс, по мнению критиков, одновременно гениален и человечен. Сдержанная манера игры, точные паузы и спокойная ирония сделали образ близким зрителю. Турецкая пресса отметила, что иллюзия английского духа получилась «достовернее реальности».

Советский «Шерлок» давно признан в Великобритании — в 2006 году Ливанов получил Орден Британской империи, но факт любви со стороны Турции показывает, что эта экранизация работает вне границ и политических контекстов. Классика, которая не стареет, что уж тут говорить.