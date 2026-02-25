Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Одна из лучших экранизаций романа про великого сыщика»: советского «Шерлока» обожают не только в Британии, но и в Турции

«Одна из лучших экранизаций романа про великого сыщика»: советского «Шерлока» обожают не только в Британии, но и в Турции

25 февраля 2026 19:35
Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980-1987)

А Ливанова там, кажется, на руках готовы носить.

Думаете, советского «Шерлока» любят только у нас и в Британии? Турция тоже в восторге. И это не преувеличение. Сериал Игоря Масленникова с Василием Ливановым обсуждали в турецкой прессе как одну из лучших экранизаций Конан Дойла.

В мае 2017 года газета Daily Sabah опубликовала рецензию критика Нагихан Халилоглу. В тексте прозвучала прямая формулировка: «Одна из лучших экранизаций романа про великого сыщика». Речь шла именно о советском цикле «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятом на «Ленфильме» в 1979–1986 годах.

Турецкого обозревателя поразило внимание к деталям. Рижские улочки вместо Лондона, чугунные перила, плотные портьеры, музыкальная тема Владимира Дашкевича — всё это создало атмосферу, которую в Турции назвали почти осязаемой. Даже сцена на Темзе, снятая в Латвии, показалась убедительнее многих современных декораций.

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Отдельный акцент — на Ливанове. Его Холмс, по мнению критиков, одновременно гениален и человечен. Сдержанная манера игры, точные паузы и спокойная ирония сделали образ близким зрителю. Турецкая пресса отметила, что иллюзия английского духа получилась «достовернее реальности».

Советский «Шерлок» давно признан в Великобритании — в 2006 году Ливанов получил Орден Британской империи, но факт любви со стороны Турции показывает, что эта экранизация работает вне границ и политических контекстов. Классика, которая не стареет, что уж тут говорить.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980-1987)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас Читать дальше 23 февраля 2026
Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу Читать дальше 22 февраля 2026
У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки Читать дальше 22 февраля 2026
Почти 46 лет от первой попытки до экрана и 14 лет съемок: какой советский фильм оказался самым выстраданным Почти 46 лет от первой попытки до экрана и 14 лет съемок: какой советский фильм оказался самым выстраданным Читать дальше 22 февраля 2026
Представьте: Огурцов пускается в твист — жаль, что эту сцену из «Карнавальной ночи» вырезали, а ведь фильм мог стать ещё смелее Представьте: Огурцов пускается в твист — жаль, что эту сцену из «Карнавальной ночи» вырезали, а ведь фильм мог стать ещё смелее Читать дальше 22 февраля 2026
Сулейман не зря хранил фиолетовый платок для Хюррем и Фирузе: этот цвет в исламе — особый символ Сулейман не зря хранил фиолетовый платок для Хюррем и Фирузе: этот цвет в исламе — особый символ Читать дальше 26 февраля 2026
157 млн просмотров у этой серии «Маши и Медведя» — не случайность: эпизод специально для фанатов советского кино 157 млн просмотров у этой серии «Маши и Медведя» — не случайность: эпизод специально для фанатов советского кино Читать дальше 26 февраля 2026
Даже Килиан Мерфи не спас «Храм костей» от провала: продолжение фильма под вопросом Даже Килиан Мерфи не спас «Храм костей» от провала: продолжение фильма под вопросом Читать дальше 25 февраля 2026
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс» На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс» Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше