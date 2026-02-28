Меню
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка

28 февраля 2026 21:31
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

С точки зрения оперативной работы фраза была крайне рискованной.

Финал «Место встречи изменить нельзя» многие помнят почти наизусть. Банда «Черная кошка» задержана, напряжение спадает, и Жеглов в ответ на угрозы бросает знаменитое: «…дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова».

Сцена мощная, эмоциональная — чистая победа. Но если посмотреть на нее холодным профессиональным взглядом, возникает неудобный вопрос: а не подставил ли Жеглов своего напарника?

Почему фамилия — это уже риск

Фактически Жеглов вслух подтвердил бандитам личность человека, который помог их взять. Да, преступники и так видели Шарапова в лицо. Но одно дело — смутное воспоминание спустя годы, и совсем другое — конкретная фамилия, по которой человека можно найти.

Особенно если учесть реалии послевоенного времени: ни соцсетей, ни цифровых следов, ни быстрых баз данных. Без имени шансы случайно выйти на Шарапова через годы были куда ниже.

А если бы кто-то вышел на свободу

Расчет на то, что все участники банды получат максимальные сроки или высшую меру, выглядит слишком оптимистичным. В подобных делах всегда есть фигуранты второго плана — водители, связные, «обслуживающий персонал».

Кто-то из них вполне мог получить меньший срок и однажды выйти на волю. А зная фамилию оперативника, уже несложно попытаться его вычислить и отомстить — лично или через знакомых.

Чего не хватило Шарапову

По-хорошему после операции уровня «Черной кошки» Шарапову стоило бы обеспечить хотя бы минимальные меры безопасности — то, что сегодня назвали бы программой защиты свидетелей.

Но в советских детективах такие последствия почти не проговариваются, передает дзен-канал «Хомо Люденс». Поэтому эффектная реплика Жеглова осталась красивой точкой сцены — и одновременно потенциально опасной оплошностью опытного сыщика.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Анастасия Луковникова
