Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали

26 марта 2026 15:42
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Ей пришлось пережить трагические события.  

В книгах о Гарри Поттере Минерва Макгонагалл предстает перед читателями как проницательная преподавательница, хранительница порядка и воплощение справедливости. Однако Джоан Роулинг уже после публикации серии раскрыла детали: за этой несгибаемой внешностью скрывалась судьба, полная любви и утрат.

Юность

Минерва росла в семье, где отец не обладал магическими способностями, а мать вынуждена была таить от него свою волшебную природу. В родной деревне у нее сложилась близкая дружба с местным парнем Дугалом Макгрегором.

Их взаимная привязанность завершилась предложением: девушка ответила согласием, однако после ночи размышлений осознала, что не хочет повторять участь матери, отказываясь от магического мира. Наутро она расторгла помолвку — и до конца дней не забывала о Дугале.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Трагедия

Позже Дугал погиб от рук последователей Волан-де-Морта. Минерва мучилась чувством вины — и за несложившийся брак, и за его гибель. В этот период рядом с ней находился Элфинстоун Уркхарт, сослуживец из Министерства магии, который на протяжении долгих лет не переставал делать ей предложения.

После множества отказов она все же согласилась стать его женой. Их брак продлился три года, они жили в Хогсмиде, пока жизнь ее супруга не оборвало смертоносное растение.

Макгонагалл в книгах

Так что к началу событий поттерианы Макгонагалл уже потеряла мужа. Именно этот опыт закалил ее характер: познав истинную цену любви и утраты, она сумела стать надежной защитницей для учеников и верным стражем школы, пишет автор Дзен-канала «ФАНТАСТ».

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3» От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3» Читать дальше 25 марта 2026
«Бегите глупцы» от Гэндальфа стало мемом, но он никогда так не говорил: в русском переводе «Властелина колец» всё переврали «Бегите глупцы» от Гэндальфа стало мемом, но он никогда так не говорил: в русском переводе «Властелина колец» всё переврали Читать дальше 24 марта 2026
Настоящие значения имен Джона Коннора и Сары переворачивают весь смысл «Терминатора»: хитрость Кэмерона разгадали фанаты Настоящие значения имен Джона Коннора и Сары переворачивают весь смысл «Терминатора»: хитрость Кэмерона разгадали фанаты Читать дальше 24 марта 2026
Настоящий финал «Грани будущего» зрители так и не увидели: вот что вырезали из фильма в последний момент Настоящий финал «Грани будущего» зрители так и не увидели: вот что вырезали из фильма в последний момент Читать дальше 24 марта 2026
Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал Читать дальше 23 марта 2026
36 млн зрителей: на этот фильм у советских кинотеатров скапливались очереди — все хотели хоть глазком увидеть кадры 18+ 36 млн зрителей: на этот фильм у советских кинотеатров скапливались очереди — все хотели хоть глазком увидеть кадры 18+ Читать дальше 22 марта 2026
Данила Багров остался один в «Брате» непроста: причина кроется в его прошлом Данила Багров остался один в «Брате» непроста: причина кроется в его прошлом Читать дальше 27 марта 2026
Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Читать дальше 26 марта 2026
Об этих трех ляпах «Великолепного века» редко говорят: а ведь наврали даже про Хюррем Об этих трех ляпах «Великолепного века» редко говорят: а ведь наврали даже про Хюррем Читать дальше 25 марта 2026
