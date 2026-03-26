Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали

В книгах о Гарри Поттере Минерва Макгонагалл предстает перед читателями как проницательная преподавательница, хранительница порядка и воплощение справедливости. Однако Джоан Роулинг уже после публикации серии раскрыла детали: за этой несгибаемой внешностью скрывалась судьба, полная любви и утрат.

Юность

Минерва росла в семье, где отец не обладал магическими способностями, а мать вынуждена была таить от него свою волшебную природу. В родной деревне у нее сложилась близкая дружба с местным парнем Дугалом Макгрегором.

Их взаимная привязанность завершилась предложением: девушка ответила согласием, однако после ночи размышлений осознала, что не хочет повторять участь матери, отказываясь от магического мира. Наутро она расторгла помолвку — и до конца дней не забывала о Дугале.

Трагедия

Позже Дугал погиб от рук последователей Волан-де-Морта. Минерва мучилась чувством вины — и за несложившийся брак, и за его гибель. В этот период рядом с ней находился Элфинстоун Уркхарт, сослуживец из Министерства магии, который на протяжении долгих лет не переставал делать ей предложения.

После множества отказов она все же согласилась стать его женой. Их брак продлился три года, они жили в Хогсмиде, пока жизнь ее супруга не оборвало смертоносное растение.

Макгонагалл в книгах

Так что к началу событий поттерианы Макгонагалл уже потеряла мужа. Именно этот опыт закалил ее характер: познав истинную цену любви и утраты, она сумела стать надежной защитницей для учеников и верным стражем школы, пишет автор Дзен-канала «ФАНТАСТ».