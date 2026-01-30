Меню
Киноафиша Статьи Одиннадцать жива и снова в Хоукинсе: рассказываю, что известно о спин-оффе «Очень странных дел» от Netflix

Одиннадцать жива и снова в Хоукинсе: рассказываю, что известно о спин-оффе «Очень странных дел» от Netflix

30 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Зрители снова смогут погрузиться в любимую атмосферу.

Кажется, прощание с «Очень странными делами» было не таким уж окончательным. Хотя пятый сезон закрыл основную историю, Netflix не спешит отпускать Хоукинс и его героев. Уже официально подтверждено: Одиннадцать вернётся — пусть и в неожиданном формате.

Не сериал, но продолжение

Речь идёт не о шестом сезоне, а о новом проекте во вселенной шоу — истории под названием «Очень странные дела: Истории из 85-го». Это анимационный формат и сопутствующая книга, действие которых разворачивается между вторым и третьим сезонами оригинального сериала. То есть в тот момент, когда Одиннадцать ещё часть команды и её судьба не висит на волоске.

Дата уже известна

Первая глава выйдет 1 сентября 2026 года. В центре сюжета снова окажутся Одиннадцать, Майк, Лукас, Уилл, Дастин и Макс. К компании присоединится новый персонаж по имени Никки — и это первое заметное обновление привычного состава. Завязка звучит по-хокински тревожно: обычная коробка из бюро находок оказывается заражена спорами Изнанки.

Почему это важно

Проект обещает показать то, чего не было в основном сериале, — например, заснеженный Хокинс и более камерное расследование без апокалипсиса мирового масштаба. Это попытка вернуться к корням «Очень странных дел»: тайне, дружбе и странностям, которые пугают не взрывами, а атмосферой.

Да, Милли Бобби Браун в проекте не участвует, но сама Одиннадцать — снова в центре истории. А значит, для фанатов это не просто спин-офф, а аккуратное продолжение мира, с которого всё началось.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
