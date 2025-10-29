Один выстрел — два решения: вышел свежий трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино, премьера уже весной

Точная дата релиза будет объявлена чуть позже.

Иногда, чтобы вернуть себе достоинство, герой готов пойти до конца — буквально. Именно такую историю расскажет новый фильм Гаса Ван Сента «Провод мертвеца», первый трейлер которого уже появился в Сети.

В главной роли — Билл Скарсгард, и, судя по кадрам, впереди у зрителей мрачная, но завораживающая история мести.

Когда выйдет фильм

Российская премьера «Провода мертвеца» запланирована на март 2026 года. За прокат отвечает студия Row K Entertainment, а тизер уже доступен на официальном YouTube-канале.

Судя по реакции зрителей, трейлер стал одной из самых обсуждаемых премьер недели: поклонники Скарсгарда называют его «лучшей ролью со времён “Олд Гард”».

О чём фильм

Главный герой, пережив предательство и потерю всего, решает взять судьбу в собственные руки. Он захватывает директора крупной корпорации и требует извинений и 5 миллионов долларов.

Но чтобы гарантировать, что его слова услышат, мужчина соединяет спусковой крючок оружия с головой заложника. Одно неверное движение — и выстрел.

Кто в команде

Режиссёр — Гас Ван Сент, автор «Харви Милка» и «Умницы Уилла Хантинга». Помимо Билла Скарсгарда, в картине снимались Аль Пачино, Кэри Элвес, Дэйкер Монтгомери и Колман Доминго.

Состав намекает: фильм обещает быть не просто триллером, а напряжённой моральной драмой о гранях отчаяния и справедливости.

Точная дата релиза будет объявлена позже, но уже сейчас ясно — «Провод мертвеца» станет одной из самых ожидаемых премьер весны.

