Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Один выстрел — два решения: вышел свежий трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино, премьера уже весной

Один выстрел — два решения: вышел свежий трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино, премьера уже весной

29 октября 2025 23:56
Кадр из фильма «Провод мертвеца»

Точная дата релиза будет объявлена чуть позже.

Иногда, чтобы вернуть себе достоинство, герой готов пойти до конца — буквально. Именно такую историю расскажет новый фильм Гаса Ван Сента «Провод мертвеца», первый трейлер которого уже появился в Сети.

В главной роли — Билл Скарсгард, и, судя по кадрам, впереди у зрителей мрачная, но завораживающая история мести.

Когда выйдет фильм

Российская премьера «Провода мертвеца» запланирована на март 2026 года. За прокат отвечает студия Row K Entertainment, а тизер уже доступен на официальном YouTube-канале.

Судя по реакции зрителей, трейлер стал одной из самых обсуждаемых премьер недели: поклонники Скарсгарда называют его «лучшей ролью со времён “Олд Гард”».

О чём фильм

Главный герой, пережив предательство и потерю всего, решает взять судьбу в собственные руки. Он захватывает директора крупной корпорации и требует извинений и 5 миллионов долларов.

Но чтобы гарантировать, что его слова услышат, мужчина соединяет спусковой крючок оружия с головой заложника. Одно неверное движение — и выстрел.

Кто в команде

Режиссёр — Гас Ван Сент, автор «Харви Милка» и «Умницы Уилла Хантинга». Помимо Билла Скарсгарда, в картине снимались Аль Пачино, Кэри Элвес, Дэйкер Монтгомери и Колман Доминго.

Состав намекает: фильм обещает быть не просто триллером, а напряжённой моральной драмой о гранях отчаяния и справедливости.

Точная дата релиза будет объявлена позже, но уже сейчас ясно — «Провод мертвеца» станет одной из самых ожидаемых премьер весны.

Читайте также: Сериал по «Оно» едва не остался без Пеннивайза: почему Билл Скарсгард хотел отказаться от роли

Фото: Кадр из фильма «Провод мертвеца»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023 С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023 Читать дальше 30 октября 2025
Едва не умер еще в третьей части, а в «Заклятии 4» зрители переживали только за него: как на самом деле оборвалась жизнь реального Эда Уоррена Едва не умер еще в третьей части, а в «Заклятии 4» зрители переживали только за него: как на самом деле оборвалась жизнь реального Эда Уоррена Читать дальше 29 октября 2025
Две легенды, одна арена: кто победит — Супермен или Хоумлендер? Нейросеть взвесила все и выявила безоговорочного лидера Две легенды, одна арена: кто победит — Супермен или Хоумлендер? Нейросеть взвесила все и выявила безоговорочного лидера Читать дальше 29 октября 2025
Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года Читать дальше 28 октября 2025
«Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы «Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы Читать дальше 27 октября 2025
Подлинная история Салазара Слизерина: кем был основатель Хогвартса на самом деле, и почему он создал Тайную комнату Подлинная история Салазара Слизерина: кем был основатель Хогвартса на самом деле, и почему он создал Тайную комнату Читать дальше 27 октября 2025
Почему фильм «Рэмбо: Первая кровь» назвали именно так? Бой начал вовсе не Сталлоне, и это нам не дают забыть Почему фильм «Рэмбо: Первая кровь» назвали именно так? Бой начал вовсе не Сталлоне, и это нам не дают забыть Читать дальше 27 октября 2025
Во всей франшизе «Пятница 13-е» есть только один идеальный хоррор: и это не первый фильм Во всей франшизе «Пятница 13-е» есть только один идеальный хоррор: и это не первый фильм Читать дальше 27 октября 2025
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше