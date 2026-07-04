Один из самых обсуждаемых сериалов KION получит продолжение: что известно о 2 сезоне сериала «Трудная» с Калюжным

После финала первого сезона многие зрители задавались вопросом, получит ли «Трудная» продолжение. Теперь ответ известен: сериал официально возвращается. Съемки второго сезона уже стартовали, а значит, впереди Владу ждет новая глава, в которой ей снова придется бороться не только с обстоятельствами, но и с собственным прошлым.

Влада вновь окажется в центре опасных событий

Во втором сезоне главная героиня продолжит работать в центре помощи девушкам «Сестрёнки», надеясь окончательно начать новую жизнь. Однако прошлое вновь напомнит о себе.

На этот раз Влада займется поисками пропавшей Елены. Новое расследование окажется гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и снова заставит героиню рисковать всем, чего она смогла добиться после освобождения.

Любимые герои вернутся на экран

Режиссером продолжения вновь стала Оксана Барковская, работавшая над первым сезоном. К своим ролям вернутся Глеб Калюжный, Кира Медведева, Аристарх Венес и Виктория Корлякова. Также в новых эпизодах появятся Анастасия Семина и другие актеры.

Первый сезон запомнился зрителям не только криминальной интригой, но и историей девушки, пытающейся вырваться из собственного прошлого. Судя по описанию продолжения, именно эта тема останется главной и во втором сезоне.

Премьера новых серий состоится в онлайн-кинотеатре KION. Точную дату выхода создатели пока не объявили.