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Киноафиша Статьи Один из самых обсуждаемых сериалов KION получит продолжение: что известно о 2 сезоне сериала «Трудная» с Калюжным

Один из самых обсуждаемых сериалов KION получит продолжение: что известно о 2 сезоне сериала «Трудная» с Калюжным

4 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Трудная»

История девушки, которая пыталась оставить прошлое позади, продолжится.

После финала первого сезона многие зрители задавались вопросом, получит ли «Трудная» продолжение. Теперь ответ известен: сериал официально возвращается. Съемки второго сезона уже стартовали, а значит, впереди Владу ждет новая глава, в которой ей снова придется бороться не только с обстоятельствами, но и с собственным прошлым.

Влада вновь окажется в центре опасных событий

Во втором сезоне главная героиня продолжит работать в центре помощи девушкам «Сестрёнки», надеясь окончательно начать новую жизнь. Однако прошлое вновь напомнит о себе.

На этот раз Влада займется поисками пропавшей Елены. Новое расследование окажется гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и снова заставит героиню рисковать всем, чего она смогла добиться после освобождения.

Любимые герои вернутся на экран

Режиссером продолжения вновь стала Оксана Барковская, работавшая над первым сезоном. К своим ролям вернутся Глеб Калюжный, Кира Медведева, Аристарх Венес и Виктория Корлякова. Также в новых эпизодах появятся Анастасия Семина и другие актеры.

Первый сезон запомнился зрителям не только криминальной интригой, но и историей девушки, пытающейся вырваться из собственного прошлого. Судя по описанию продолжения, именно эта тема останется главной и во втором сезоне.

Премьера новых серий состоится в онлайн-кинотеатре KION. Точную дату выхода создатели пока не объявили.

Фото: Кадр из сериала «Трудная»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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