Один из самых обсуждаемых фильмов 2025 года вышел в цифре: вот где сейчас показывают «Авиатор» с Хабенским и Горбатовым

15 января 2026 19:06
Кадр из фильма «Авиатор» (2025)

Устраивайтесь поудобнее и готовьтесь наслаждаться киношедевром.

«Авиатор», экранизация романа Евгения Водолазкина, наконец вышел в цифре. Фильм с Константином Хабенским и Александром Горбатовым в главных ролях теперь можно посмотреть дома, без очередей в кино и спойлеров из соцсетей.

Сюжет о человеке, который проснулся не в свое время

Действие разворачивается в 2026 году. Главный герой Иннокентий Платонов приходит в себя после почти столетнего сна: его тело было заморожено ради научного эксперимента. Память возвращается обрывками, прошлое путается с настоящим, а жизнь приходится буквально собирать заново — как пазл из случайных фрагментов.

Чем дальше он продвигается в этом восстановлении, тем больше понимает, что его прежний мир исчез. Люди постарели или умерли, город изменился, а чувства и ошибки остались. И именно они оказываются куда тяжелее любой научной фантастики.

Картина уже доступна на «Кинопоиске», Okko, Wink и «Иви» — достаточно выбрать удобный сервис и нажать «воспроизвести». Для фильма, который долго обсуждали еще на этапе съемок, это важный момент: теперь зритель сам решает, в каком темпе и с каким настроением погружаться в эту историю.

Кто еще снялся в «Авиаторе»

В актерском составе также Дарья Кухарских, Илья Коробко и Евгений Стычкин. Их герои становятся частью этого нового мира Платонова, в котором прошлое не отпускает, а будущее не спешит принимать.

«Авиатор» в цифровом релизе — это не просто удобный способ посмотреть громкую экранизацию. Это шанс спокойно и внимательно прожить историю человека, который вернулся туда, где его уже никто не ждал.

Также прочитайте: «Твердые 5 баллов»: сериал с бывшим бандитом Филиппом Янковским полностью доступен онлайн — у него больше плюсов, чем минусов

Фото: Кадр из фильма «Авиатор» (2025)
Екатерина Адамова
