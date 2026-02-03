Меню
Один из самых дорогих сериалов РФ сняли в далекие нулевые: 80 000 000 рублей – это втрое дороже, чем легендарная «Эпидемия»

3 февраля 2026 14:15
Кадр из сериала «Эпидемия»

И рекорд по бюджету драма продержала полтора десятка лет.

Когда говорят о дорогих российских сериалах, обычно вспоминают проекты последних лет, ведь на первый взгляд кажется, что большие бюджеты пришли вместе со стримингами. Но один из главных финансовых ТВ-рекордов страны был поставлен еще в начале нулевых.

Если постапокалиптичная «Эпидемия», которую выкупал Netflix и нахваливал Стивен Кинг, стоила 30 миллионов рублей за 1 сезон, то «Бригада», вдумайтесь только, обходилась создателям втрое дороже! Вернее, если быть точным, в 2,8 раза.

По меркам нулевых бюджет сериала про Сашу Белого выглядел почти неприлично. Одна серия стоила около 5,6 миллиона рублей. При 15 эпизодах общая сумма легко переваливает за 80 миллионов.

Кадр из сериала «Бригада»

И главное, что деньги ушли не в пустоту. Съемки шли два года, использовались сотни локаций по всей Москве, сериал снимали на пленку «Супер-16» и обходились без компьютерных эффектов.

Для начала 2000-х это был невиданный размах, который и сделал «Бригаду» телевизионным событием эпохи.

Справедливости ради, даже эти суммы сегодня уже не предел. «Вертинский» в 2021 году стоил больше 50 миллионов рублей за эпизод. На фоне таких цифр и «Эпидемия», и «Бригада» выглядят почти скромно – просто каждая из них стала феноменом своего времени.

Фото: Кадр из сериала «Бригада», «Эпидемия»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
