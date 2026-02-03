Один из самых дорогих сериалов РФ сняли в далекие нулевые: 80 000 000 рублей – это втрое дороже, чем легендарная «Эпидемия»

Когда говорят о дорогих российских сериалах, обычно вспоминают проекты последних лет, ведь на первый взгляд кажется, что большие бюджеты пришли вместе со стримингами. Но один из главных финансовых ТВ-рекордов страны был поставлен еще в начале нулевых.

Если постапокалиптичная «Эпидемия», которую выкупал Netflix и нахваливал Стивен Кинг, стоила 30 миллионов рублей за 1 сезон, то «Бригада», вдумайтесь только, обходилась создателям втрое дороже! Вернее, если быть точным, в 2,8 раза.

По меркам нулевых бюджет сериала про Сашу Белого выглядел почти неприлично. Одна серия стоила около 5,6 миллиона рублей. При 15 эпизодах общая сумма легко переваливает за 80 миллионов.

И главное, что деньги ушли не в пустоту. Съемки шли два года, использовались сотни локаций по всей Москве, сериал снимали на пленку «Супер-16» и обходились без компьютерных эффектов.

Для начала 2000-х это был невиданный размах, который и сделал «Бригаду» телевизионным событием эпохи.

Справедливости ради, даже эти суммы сегодня уже не предел. «Вертинский» в 2021 году стоил больше 50 миллионов рублей за эпизод. На фоне таких цифр и «Эпидемия», и «Бригада» выглядят почти скромно – просто каждая из них стала феноменом своего времени.