Киноафиша Статьи «Один из лучших сериалов года!»: финальный эпизод «Из многих» получил рейтинг 8,5 на IMDb — уже сравнивают с «Во все тяжкие»

28 декабря 2025 19:06
Кадр из сериала «Одна из многих»

Есть и минусы — это затянутость киноленты.

Финал первого сезона «Из многих» вышел тихо — без фанфар и громких постеров. Но ровно до того момента, пока зрители не открыли IMDb. Уже через несколько часов стало ясно: Винс Гиллиган снова сделал сериал, который обсуждают не сюжетом, а ощущением после.

Девятая серия получила 8,5 балла из 10 — и это редкий случай, когда оценки сопровождаются длинными, почти исповедальными отзывами. Одних зацепила медленная, почти болезненная интонация истории Кэрол и Зоси. Других — наоборот, она раздражала. И именно это сделало финал таким заметным.

Что пишут зрители о финале

Одни увидели в сериале редкую для жанра глубину. В отзывах чаще всего звучит мысль, что шоу работает не как научная фантастика, а как история одиночества и внутренних переломов:

«Хотелось бы, чтобы фанатов „Из многих“, было больше, и они чаще о нём говорили. Возможно, не стоит лишать некоторых людей индивидуальности и иного мнения. Я понимаю зрителей, которым это шоу не нравится. Почему грандиозная научно-фантастическая эпопея превратилась в психологическую драму об одинокой женщине в кризисе? Видимо, я среди зрителей, которые ценят такой подход и глубоко вовлечены в опыт Кэрол и её отношения с индивидуальностью, одиночеством и конфликтным героизмом».

Кадр из сериала «Одна из многих»

Но не всем пришёлся по вкусу медленный темп. Некоторые зрители считают, что потенциал идеи раскрывался слишком осторожно:

«Мне бы очень хотелось получить сокращённую версию первого сезона, где новые идеи приходят очень быстро. Меньше Кэрол, которая наливает себе ещё один напиток, и больше заставляющих задуматься идей о том, что происходит вокруг неё».

Медленный темп и большие ожидания

Критика в адрес сценария звучит и жёстче — часть аудитории ждала от Гиллигана более плотной драматургии:

«Когда вы создаёте сериал, стоит сосредоточиться на том, что каждый сезон должен завершать арку и быть самостоятельным произведением, особенно в первом сезоне. „Из многих“ — это предсказуемое приключение с множеством филлеров, которые мало раскрывают сюжет и могли бы быть короче. Сценарий Гиллигана получился немного ленивым, хотя сама идея безумно хороша, и мне очень понравились первые два эпизода. Но задумка не настолько глубока, чтобы делать из неё три сезона».

При этом многие напоминают: ровно так же начинались и «Во все тяжкие» — без взрывных кульминаций, но с долгой раскачкой:

«Думаю, люди в основном разочарованы, потому что ожидали уровня повествования из последних сезонов „Во все тяжкие“. Но они забывают, что те сезоны сработали только из-за подготовки к событиям в первых сезонах. (То же самое можно сказать и о „Лучше звоните Солу“.) Финал первого сезона „ВВТ“ тоже закончился завязкой, а не кульминацией, и сейчас мы можем понять это только задним числом. Финал сезона „Из многих“ оставляет нас с большими надеждами на будущее, и я с нетерпением жду второго сезона…»

Ожидание продолжения

На фоне споров звучат и безусловные признания:

«Один из лучших сериалов года! „Из многих“ — это амбициозная проект, сочетающий тайны и размышления с хорошим темпом. Не всё в нём объясняется сразу, но шоу держит интригу, бросает зрителю вызов и остаётся в памяти».

Тем временем производство второго сезона уже запущено — авторы работают над сценарием продолжения. И, судя по тому, как зрители реагируют на финал, история Кэрол и «Зоси» только начинает набирать настоящую силу.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как Гиллиган ловко замаскировал пасхалку к «Лучше звоните Солу» в новом сериале.

Фото: Кадр из сериала «Одна из многих»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
