«Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов

«Зверополис 2» стартовал и сразу собрал лавину откликов — от тёплых до осторожно-скептических. На Rotten Tomatoes у него сейчас 92% при 47 рецензиях, Metacritic даёт 74 балла из 100 на основе 24 обзоров.

Цифры впечатляют, но внутри оценок — разные интонации.

Как приняли сиквел

Критики сходятся в одном: продолжение получилось честным и узнаваемым. Химия Джуди и Ника сохранена, а анимация — ещё детальнее, ярче, сочнее.

Второй план тянут свежие персонажи, прежде всего змея Гэри — актёр Ке Хюи Куан дал ему голос с характером и иронией. Отмечают, что фильм работает как семейное приключение с хорошим темпом и мягким юмором — зритель не теряется, но и не скучает.

Но сравнение с первой частью неизбежно

Некоторые рецензии пишут о повторяемости сюжетных ходов — будто авторы шагнули след в след, не рискуя сильно менять формулу. Местами история теряет цельность, и эмоциональный удар становится чуть слабее.

Прозвучали и такие мнения: «Зверополис 2» — тот мультфильм, который удобно включить детям в путешествии, но большого «сердца» внутри искать не стоит.

Вердикты критиков

Среди отзывов звучат такие мнения:

«Смешной, трогательный и тематически насыщенный. "Зверополис 2" — один из лучших мультфильмов десятилетия».

«Яркое и смешное продолжение, которое не так плотно набито событиями, как оригинальный фильм. При этом "Зверополис 2" предлагает множество изобретательных открытий и обаятельных персонажей, чтобы сделать это приключение увлекательным для зрителей».

«"Зверополис 2" может показаться однообразным, но в нём достаточно свежих идей и острого чувства юмора, которые создают достойное продолжение оригинального фильма».

«"Зверополис 2" — настоящий хит для будущей аудитории. Визуальная часть остаётся ослепительной, музыка Майкла Джаккино энергична, а главная загадка мультфильма по-настоящему захватывающая».

Мировая премьера состоялась 26 ноября, в российском прокате мультфильм пока не заявлен. Спор ещё впереди — зрители только вступают в игру.

