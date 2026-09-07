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Киноафиша Статьи Один из главных sci-fi хитов от Apple TV снят по мотивам популярной серии романов — а те вдохновлены культовой антиутопичной историей Джорджа Оруэлла

Один из главных sci-fi хитов от Apple TV снят по мотивам популярной серии романов — а те вдохновлены культовой антиутопичной историей Джорджа Оруэлла

Проверено редакцией
Один из главных sci-fi хитов от Apple TV снят по мотивам популярной серии романов — а те вдохновлены культовой антиутопичной историей Джорджа Оруэлла

Новый сезон научно-фантастического шоу с Ребеккой Фергюсон может выйти уже в начале следующего года.

В последние пару-тройку лет стриминговый сервис Apple TV стал обладателем чуть ли не большинства самых успешных научно-фантастических сериалов, которые продолжают радовать фанатов новыми сезонами.

В этом году, к примеру, все рекорды побило «Разделение», которое стало рекордсменом по количеству номинаций на премию «Эмми», а другие успешные сериалы как «Укрытие» по-прежнему удерживают впечатляющие рейтинги даже спустя несколько месяцев после завершения недавно выходившего сезона.

К слову, сюжет «Укрытия», главную роль в котором играет звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон, взят не из головы его создателей, а прямиком из одной из самых популярных серий научно-фантастических романов, написанных Хью Хауи.

Последний, в свою очередь, черпал вдохновение из, пожалуй, самой известной антиутопичной книги в истории.

«Укрытие» вдохновлено «1984» Джорджа Оруэлла

Кадр из сериала «Укрытие»

Об этом сам Хауи рассказывал в одном из своих интервью, отвечая на вопрос о том, из каких литературных произведений он позаимствовал элементы для своей научно-фантастической трилогии.

Помимо «1984» Оруэлла, писатель назвал «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, однако связь «Укрытия» с «1984» для фанатов стала очевиднее всего.

Как и у Оруэлла, действие в «Укрытии» разворачивается в антиутопичном будущем, где населением буквально управляет тоталитарное государство, которое внимательно следит за тем, чтобы в стране не случилось никакого восстания. Жители ограничены не только в использовании современных технологий, но и в доступе к информации о прошлом их государства, что постепенно наводит некоторых на мысли о правде, которую от них скрывают.

Кроме того, в какой-то момент и в «1984», и в «Укрытии» появляется человек, который решает во что бы то ни стало попытаться добиться свободы для себя и своих сограждан, что приводит к масштабному мятежу.

Третий сезон «Укрытия» (скорее всего) выйдет уже в следующем году

Один из главных sci-fi хитов от Apple TV снят по мотивам популярной серии романов — а те вдохновлены культовой антиутопичной историей Джорджа Оруэлла

Хотя пока что Apple TV не сообщала ничего нового о съемочном процессе нового сезона, в сети вот уже который месяц ходят слухи о том, что выпустить третью по счету часть «Укрытия» планируют уже в первой половине 2026 года.

В новых эпизодах покажут последствия, с которыми главная героиня Джульетта столкнется после того, как она подняла массовое восстание — тем, кто читал «1984» Оруэлла, однако, на похожую мрачную концовку рассчитывать не стоит.

Если сюжет сериала будет придерживаться событий книг Хью Хауи, «Укрытие» завершится на более оптимистичной ноте — это покажут уже в четвертом по счету сезоне, дата выхода которого пока тоже остается неизвестной.

Кстати, скрасить ожидание нового сезона «Укрытия» можно с помощью другого нашумевшего шоу, ставшего экранизацией романа Стивена Кинга — почитать о нем можно здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Укрытие»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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