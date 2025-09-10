Один хитрил, другой страдал: нейросеть сравнила Фродо и Бильбо и решила, кто из них достоин титула главного хоббита

Да, оба достойны, но только один вышел из этого спора победителем.

В трилогиях «Хоббит» и «Властелин колец» два хоббита изменили судьбу Средиземья. Бильбо и Фродо Беггинсы оба совершили невероятные поступки, но кто из них круче? Нейросеть оценила смелость, вклад в историю, личные испытания и сделали вывод.

Бильбо Беггинс — случайный герой

В начале «Хоббита» Бильбо не мечтал о подвигах, но благодаря Гэндальфу оказался втянут в путешествие с гномами. Его смекалка помогла компании добраться до Одинокой горы, а находчивость спасла их из множества передряг. Он обманул Голлума, завладел Кольцом Всевластья и даже осмелился говорить со Смаугом. Но Бильбо никогда не искал великой миссии: его приключение было скорее личным вызовом, чем жертвой ради мира.

Фродо Беггинс — хранитель судьбы

В «Властелине колец» Фродо получает Кольцо не как находку, а как бремя. Его путь сложнее: он борется не только с врагами, но и с самим собой, сопротивляясь власти Кольца.

Он сталкивается с предательством, потерей друзей, смертельной опасностью на каждом шагу. В отличие от Бильбо, Фродо осознаёт, что на кону жизнь всего Средиземья. Он идёт до конца, даже когда силы покидают его, и именно его решимость доводит миссию до завершения.

Кто круче

Бильбо открыл путь, но Фродо завершил историю. Его жертва больше, испытания тяжелее, а влияние — глобальнее. Если Бильбо стал героем поневоле, то Фродо выбрал быть им до конца. Поэтому звание главного хоббита Средиземья достаётся ему. А вы согласны?

