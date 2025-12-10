Меню
Один эпизод «Дома Дракона» поставил точку в старой загадке: фанаты раскрыли настоящую историю яиц Дейенерис

10 декабря 2025 22:00
Кадр из сериала «Дом Дракона»

Сцена второго сезона «Дома Дракона» дала новое объяснение происхождению яиц Дейенерис и связала события двух сериалов в единую линию.

Яйца дракона впервые появляются в «Игре престолов» в эпизоде «Зима близко», когда Иллирио Мопатис вручает их Дейенерис как окаменевшие реликвии прошлого.

Но «Дом Дракона» переносит зрителя на 170 лет назад и показывает момент, который может объяснить, как именно эти яйца дошли до Матери Драконов. Эту версию подробно разобрал автор дзен-канала «Мир комиксов и кино», отмечая, что одна сцена в сериале полностью меняет понимание их пути.

Что именно показано в «Доме Дракона»

Во втором сезоне Рейнира Таргариен отправляет Рейену и детей в Долину, чтобы обезопасить их. Перед отъездом она вручает Рейене четыре драконьих яйца, которые были отложены её драконихой Сиракс.

Режиссёр Гита Васант Патель подтверждала, что создатели имели в виду именно те яйца, которые позже окажутся у Дейенерис.

Зрителей смутило расхождение в цветах, но объяснение простое: в «Доме Дракона» яйца свежие, в «Игре престолов» — окаменевшие. За 150–170 лет они потемнели, потеряли яркость и стали ближе по виду к тому, что получает Дейенерис.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Что говорит «Игра престолов»

Иллирио утверждает, что яйца происходят из Призрачных земель за Асшаем — это дальний регион Эссоса. Там артефакты часто мигрируют между торговцами. Значит, между событиями «Дома Дракона» и «Игры престолов» яйца могли:

  • менять владельцев,

  • перепродаваться,

  • использоваться в обмене,

  • путешествовать с купцами.

То, что путь не показан на экране, логично для периода длиной более века.

Что известно по книгам

В «Пламени и крови» есть другая версия: дворянка Элисса Фарман украла три яйца с Драконьего Камня. Но Мартин отмечал, что хроники в книге противоречивы, а эта история — лишь одна из возможных.

Ни в одном тексте не дана стопроцентная каноничная версия. Поэтому сериал не противоречит книгам, а просто предлагает собственную трактовку.

Как складывается общая логика

Если соединить данные двух сериалов, получается понятная цепочка:

  1. Сиракс откладывает яйца.

  2. Рейнира передаёт их Рейене перед отправкой в Долину.

  3. После гибели Рейены или перемен власти яйца, вероятно, попадают в руки торговцев.

  4. За 150+ лет они переходят от купца к купцу и оказываются в Эссосе.

  5. В Пентосе их приобретает Иллирио Мопатис.

  6. Иллирио преподносит их Дейенерис как свадебный подарок.

Так две истории — «Дом Дракона» и «Игра престолов» — соединяются в одну линию, а загадка происхождения яиц получает последовательное объяснение.

Фото: Кадр из сериала «Дом Дракона»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
