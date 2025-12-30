Меню
Киноафиша Статьи «Один дома» 100 раз смотрели все, а правильно помнят немногие: тест из 5 каверзных вопросов осилят лишь 7% фанатов

30 декабря 2025 09:54
Кадр из фильма «Один дома» (1990)

На такие мелочки мало кто обращает внимание.

«Один дома» — тот самый фильм, который вроде включаешь фоном, а потом смотришь, не отрываясь. Он пахнет елкой, какао и детской верой в то, что без взрослых можно прожить лучше. Каждый год он снова затягивает, и каждый раз мы уверены, что помним его идеально. Но вот тут начинается самое интересное.

Куда летели МакКаллистеры на Рождество — в Англию или в Нью-Йорк? Даже фанаты путаются в этих деталях, как в гирлянде после кота. «Один дома» хитрее, чем кажется: он набит мелочами, которые в памяти постоянно съезжают. И из-за этого споры на диване неизбежны.

Проверка для настоящих фанатов

Как звали старшего брата Кевина? Сколько пицц заказала семья? Что, по слухам, прятал страшный дворник? В этом тесте мы собрали вопросы, на которых чаще всего «плывут» даже те, кто смотрел фильм десятки раз. Тут проверяется не сюжет, а внимание к деталям.

Пройдите тест и выясните, кто у вас дома действительно знает «Один дома» наизусть. Победителю — право выбрать следующий фильм, остальным — принести чай и не спорить. Ну что, проверим вашу рождественскую память?

Ранее портал «Киноафиша» писал, где на самом деле снимали самый новогодний фильм «Один дома». А Маколей Калкин хотел выкупить особняк из картины.

Фото: Кадр из фильма «Один дома» (1990)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
