Один даже с оценкой 8,5 и в топ-250: сильные фильмы с Антоном Васильевым, о которых знают далеко не все — и да, он хорош не только в сериалах

5 декабря 2025 18:37
Антон Васильев

Артист ловко меняет амплуа, восхищая поклонников.

Антон Васильев давно стал ассоциироваться у зрителей с образом оперативника из «Невского».

Но параллельно с сериалами он регулярно появляется и в большом кино — там он раскрывается иначе: спокойнее, тоньше, даже экспериментальнее.

«Сводишь с ума» (2025)

Комедийно-фэнтезийная история о параллельных реальностях собрала у зрителей рейтинг 8.5 и вошла в топ-250 Кинопоиска, заняв на момент релиза 169 место.

Васильев играет Костю — психолога, чья мягкость постепенно оборачивается давлением и манипуляцией. Его герой будто сдвигает акцент истории: из легкой романтической сказки фильм превращается в размышление о личных границах.

Зрители отмечают, что Васильеву удалось «поймать» внутренний перелом персонажа — почти незаметными штрихами.

«Соловей против Муромца» (2025)

Зрелищное приключенческое фэнтези Карена Оганесяна собрало рейтинг 7.2 и стало одним из обсуждаемых отечественных блокбастеров года.

Здесь Васильев — профессор Киселёв, учёный, который оживляет Илью Муромца и фактически запускает весь сюжет.

Его роль не центральная, но ключевая: именно персонаж задаёт эмоциональный масштаб истории и её научно-мистическую окраску.

«Ученик» (2016)

Драма Кирилла Серебренникова имеет рейтинг 7.1 и была отмечена призом Франсуа Шале на Каннском фестивале.

В центре сюжета — история старшеклассника Вениамина Южина, который стал религиозным фанатиком и пытается изменить мир с помощью цитат из Библии.

Васильев играет учителя физкультуры Олега Ивановича — прагматичного, бытового и в то же время очень узнаваемого. Его персонаж встраивается в конфликт фильма как показатель «обычной» реактивной морали, контрастируя с радикализмом главного героя.

Эти три фильма — разные по жанру и тону, но в каждом Васильев работает тонко: без сериальной прямолинейности и штампов, к которым зритель привык. Поэтому, если вы знаете его только по «Невскому», — есть шанс открыть совсем другого актёра.

Также прочитайте: «Невский» возвращается, и не он один: полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год

Фото: Кадр из фильма «Сводишь с ума» (2025)
