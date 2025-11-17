Основано на реальных убийствах: Hulu экранизировал историю клана Мердо — богач лишил жизни жену и сына, но почему?

Сериал «Мердо: Смерть в семье» — одна из тех новинок, которые включаешь «на 10 минут», а приходишь в себя уже на финальных титрах.

Hulu экранизировал историю, которую СМИ Южной Каролины называли «делом века»: в центре — влиятельная семья, замешанная сразу в нескольких преступлениях и десятилетиях лжи.

Семья, которой верили все

Сериал основан на подкасте журналистки Мэнди Мэтни, много лет расследовавшей деятельность клана Мердо. Алекс Мердо был богатым, уважаемым адвокатом, человеком, который «знал всех и решал всё».

Его обвиняли в убийстве жены Мэгги и сына Пола. Но у этой истории есть ещё один трагический слой: сам Пол до гибели был фигурантом дела о непреднамеренном убийстве 19-летней девушки.

Создатели сериала Майкл Д. Фуллер и Эрин Ли Карр выстроили повествование без документальных вставок — только драматургия, только персонажи. И чем глубже зритель погружается в семью Мердо, тем отчётливее понимает: внешнее благополучие было лишь ширмой.

Настоящий тру-крайм, а не имитация

«Мердо: Смерть в семье» выгодно выделяется на фоне множества проектов жанра. Здесь нет нарочитых загадок или попыток запутать зрителя: интрига держится на фактах, характере и поведении людей, которые десятилетиями жили словно над законом.

Отдельного внимания заслуживают актёры. Джейсон Кларк и Патриша Аркетт загримированы настолько, что узнаются лишь по голосам. На экране — не карикатуры, а настоящая супружеская пара, пытающаяся удержать власть любой ценой.

Почему этот сериал стоит смотреть вечером

Во-первых, он короткий — идеальный формат «на один заход». Во-вторых, он полностью основан на реальных событиях, и каждая серия стягивает петлю вокруг главного героя чуть туже. В-третьих, сериал неожиданно сильный как драма: он о том, как разрушает чувство вседозволенности и почему богатство не гарантирует безопасности.

«Мердо: Смерть в семье» не претендует на статус культового, типа «Наследников», но уверенно поглощает внимание — от первой сцены до последнего кадра.

