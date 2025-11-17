Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Основано на реальных убийствах: Hulu экранизировал историю клана Мердо — богач лишил жизни жену и сына, но почему?

Основано на реальных убийствах: Hulu экранизировал историю клана Мердо — богач лишил жизни жену и сына, но почему?

17 ноября 2025 20:04
«Мердо: Смерть в семье»

История клана Мердо оказалась настолько дикой, что художественная версия ничуть не уступает настоящим событиям.

Сериал «Мердо: Смерть в семье» — одна из тех новинок, которые включаешь «на 10 минут», а приходишь в себя уже на финальных титрах.

Hulu экранизировал историю, которую СМИ Южной Каролины называли «делом века»: в центре — влиятельная семья, замешанная сразу в нескольких преступлениях и десятилетиях лжи.

Семья, которой верили все

Сериал основан на подкасте журналистки Мэнди Мэтни, много лет расследовавшей деятельность клана Мердо. Алекс Мердо был богатым, уважаемым адвокатом, человеком, который «знал всех и решал всё».

Его обвиняли в убийстве жены Мэгги и сына Пола. Но у этой истории есть ещё один трагический слой: сам Пол до гибели был фигурантом дела о непреднамеренном убийстве 19-летней девушки.

Создатели сериала Майкл Д. Фуллер и Эрин Ли Карр выстроили повествование без документальных вставок — только драматургия, только персонажи. И чем глубже зритель погружается в семью Мердо, тем отчётливее понимает: внешнее благополучие было лишь ширмой.

Настоящий тру-крайм, а не имитация

«Мердо: Смерть в семье» выгодно выделяется на фоне множества проектов жанра. Здесь нет нарочитых загадок или попыток запутать зрителя: интрига держится на фактах, характере и поведении людей, которые десятилетиями жили словно над законом.

Отдельного внимания заслуживают актёры. Джейсон Кларк и Патриша Аркетт загримированы настолько, что узнаются лишь по голосам. На экране — не карикатуры, а настоящая супружеская пара, пытающаяся удержать власть любой ценой.

«Мердо: Смерть в семье»

Почему этот сериал стоит смотреть вечером

Во-первых, он короткий — идеальный формат «на один заход». Во-вторых, он полностью основан на реальных событиях, и каждая серия стягивает петлю вокруг главного героя чуть туже. В-третьих, сериал неожиданно сильный как драма: он о том, как разрушает чувство вседозволенности и почему богатство не гарантирует безопасности.

«Мердо: Смерть в семье» не претендует на статус культового, типа «Наследников», но уверенно поглощает внимание — от первой сцены до последнего кадра.

Также прочитайте: Скоро все фильмы будут снимать при помощи ИИ и без актеров? Прогноз эксперта – эксклюзив «Киноафиши»

Фото: Кадры и з сериала «Мердо: Смерть в семье»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
100% критиков советуют этот детективный мини-сериал из Великобритании: досмотрите до третьей серии и не пожалеете 100% критиков советуют этот детективный мини-сериал из Великобритании: досмотрите до третьей серии и не пожалеете Читать дальше 18 ноября 2025
«Молюсь Небесам: пусть 9-ый сезон окажется последним!»: фанаты слезно просят создателей не испортить «Балабола», но получится ли? «Молюсь Небесам: пусть 9-ый сезон окажется последним!»: фанаты слезно просят создателей не испортить «Балабола», но получится ли? Читать дальше 18 ноября 2025
«Яценко всегда достойно играет», но достаточно ли это для успеха? Что еще говорят о новом «бандитском» сериале «Обнальщик» с атмосферой 90-х «Яценко всегда достойно играет», но достаточно ли это для успеха? Что еще говорят о новом «бандитском» сериале «Обнальщик» с атмосферой 90-х Читать дальше 18 ноября 2025
«Легкий и позитивный сериал»: «Кулинарный техникум» практически вернул атмосферу «Кухни» — и зрители это оценили «Легкий и позитивный сериал»: «Кулинарный техникум» практически вернул атмосферу «Кухни» — и зрители это оценили Читать дальше 18 ноября 2025
«Мистика не мое… смотреть не буду»: этот комментарий зрителя точно описал раскол вокруг сериала «Зверобой-2» «Мистика не мое… смотреть не буду»: этот комментарий зрителя точно описал раскол вокруг сериала «Зверобой-2» Читать дальше 18 ноября 2025
«Кто тряпло? Я не тряпло!»: зрители назвали самый яркий и любимый момент с Шибановым в «Первом отделе» — вы удивитесь «Кто тряпло? Я не тряпло!»: зрители назвали самый яркий и любимый момент с Шибановым в «Первом отделе» — вы удивитесь Читать дальше 18 ноября 2025
100% у критиков, но «полный шлак» у наших зрителей: почему сериал «Из многих» восприняли по-разному в США и в странах бывшего СССР 100% у критиков, но «полный шлак» у наших зрителей: почему сериал «Из многих» восприняли по-разному в США и в странах бывшего СССР Читать дальше 18 ноября 2025
«Еле оторвались — до утра смотрели»: этот сериал НТВ с рейтингом 8,4 на КП обожают фанаты — не «Невский» и не «Шеф» «Еле оторвались — до утра смотрели»: этот сериал НТВ с рейтингом 8,4 на КП обожают фанаты — не «Невский» и не «Шеф» Читать дальше 17 ноября 2025
«Смеялась до коликов», «помогает отвлечься», «отдыхаю душой»: сериал «Химкинские ведьмы» заслужил 8 баллов и напомнил зрителям лучшие комедии СТС «Смеялась до коликов», «помогает отвлечься», «отдыхаю душой»: сериал «Химкинские ведьмы» заслужил 8 баллов и напомнил зрителям лучшие комедии СТС Читать дальше 17 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше