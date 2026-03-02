Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер

Кажется, детективы закончились. Всё громкое уже посмотрено, всё обсуждаемое разобрано по косточкам, но за шумными релизами легко пропустить три новых проекта — из Японии, России и Канады. Разные эпохи, разный темп, но в каждом случае — крепкая интрига.
«1972: Светлячки на пляже»
Японский сериал режиссёра Хидэюки Хираямы переносит зрителя в 1972 год. Окинава возвращается под контроль Японии, и в этот момент исчезает автомобиль с 1 млн долларов США.
У полиции есть всего 18 дней, чтобы найти деньги до официальной передачи территории. В расследование втягиваются местные банды, бизнес и американские военные. История построена на политическом напряжении и ощущении дедлайна, который сжимает пространство.
«Уроки химии»
Российский проект Дмитрия Магонова делает ставку на личную драму. «Евгения Селезнёва была профессором химии в престижном университете в столице. Но жизненные обстоятельства вынудили её перебраться в провинциальный городок».
В провинции она работает аниматором и мастером спецэффектов в квест-комнате, где постепенно разворачивается детективная линия. Знание химии становится инструментом выживания и расследования.
«Художник»
Канадский сериал The Artist отправляет зрителя в 1906 год. В особняке в Род-Айленде собираются Томас Эдисон, Эдгар Дега и другие известные личности эпохи. Ночью хозяина дома находят убитым. Под подозрением оказываются все гости.
Классическая конструкция закрытого круга, историческая атмосфера и звёздный актёрский состав превращают расследование в интеллектуальную игру.
Три страны, три подхода и один жанр. Если кажется, что в детективах уже всё сказано, возможно, вы просто пропустили эти премьеры.