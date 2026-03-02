Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер

Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер

2 марта 2026 18:37
Кадры из сериалов «1972: Светлячки на пляже», «Уроки химии», «Художник»

От Окинавы до канадского особняка и российской глубинки.

Кажется, детективы закончились. Всё громкое уже посмотрено, всё обсуждаемое разобрано по косточкам, но за шумными релизами легко пропустить три новых проекта — из Японии, России и Канады. Разные эпохи, разный темп, но в каждом случае — крепкая интрига.

«1972: Светлячки на пляже»

Японский сериал режиссёра Хидэюки Хираямы переносит зрителя в 1972 год. Окинава возвращается под контроль Японии, и в этот момент исчезает автомобиль с 1 млн долларов США.

У полиции есть всего 18 дней, чтобы найти деньги до официальной передачи территории. В расследование втягиваются местные банды, бизнес и американские военные. История построена на политическом напряжении и ощущении дедлайна, который сжимает пространство.

«1972: Светлячки на пляже»

«Уроки химии»

Российский проект Дмитрия Магонова делает ставку на личную драму. «Евгения Селезнёва была профессором химии в престижном университете в столице. Но жизненные обстоятельства вынудили её перебраться в провинциальный городок».

В провинции она работает аниматором и мастером спецэффектов в квест-комнате, где постепенно разворачивается детективная линия. Знание химии становится инструментом выживания и расследования.

«Уроки химии»

«Художник»

Канадский сериал The Artist отправляет зрителя в 1906 год. В особняке в Род-Айленде собираются Томас Эдисон, Эдгар Дега и другие известные личности эпохи. Ночью хозяина дома находят убитым. Под подозрением оказываются все гости.

Классическая конструкция закрытого круга, историческая атмосфера и звёздный актёрский состав превращают расследование в интеллектуальную игру, пишет автор Дзен-канала Первый ряд.

«Художник»

Три страны, три подхода и один жанр. Если кажется, что в детективах уже всё сказано, возможно, вы просто пропустили эти премьеры.

Фото: Кадры из сериалов «1972: Светлячки на пляже», «Уроки химии», «Художник»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Диверсанты, шпионы и бандиты: 7 крутых сериалов о сыщиках в годы Великой Отечественной Диверсанты, шпионы и бандиты: 7 крутых сериалов о сыщиках в годы Великой Отечественной Читать дальше 2 марта 2026
«Залипательные» мини-сериалы от Okko, от которых сложно оторваться: а в киноленте №1 играет Янковский — рекомендую «Залипательные» мини-сериалы от Okko, от которых сложно оторваться: а в киноленте №1 играет Янковский — рекомендую Читать дальше 1 марта 2026
Скучать не придется — март 2026 разгоняется не на шутку: громкие премьеры и возвращение сериалов, которые все будут обсуждать Скучать не придется — март 2026 разгоняется не на шутку: громкие премьеры и возвращение сериалов, которые все будут обсуждать Читать дальше 27 февраля 2026
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Читать дальше 27 февраля 2026
У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи Читать дальше 27 февраля 2026
Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна) Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна) Читать дальше 27 февраля 2026
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро Читать дальше 2 марта 2026
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя Читать дальше 2 марта 2026
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел» Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел» Читать дальше 2 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше