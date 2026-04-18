Очередная замена Спасской, Каменской и Швецовой или что-то новое: нас ждет детектив о честном следователе — «Дерзкая»

18 апреля 2026 14:00
Кадр из сериала «Дерзкая»

Дата премьеры пока неизвестна.

В России начались съемки нового сериала под названием «Дерзкая», в котором главные роли исполняют: Евгения Шахнович, Олег Назаров, Ева Уильямс, Илья Акинтьев, Сергей Ионкин, Кира Кауфман и другие. Режиссером проекта стал Игорь Драка, известный по таким работам, как «Ронин», «Невский» и «Пять минут тишины».

Про сюжет

Сериал «Дерзкая» рассказывает про следователя по особо важным делам районного УМВД в Новгороде Веру Филатову, которую играет Евгения Шахнович. Вера славится своей смелостью и прямотой: она не боится говорить правду, независимо от статуса собеседника, что и принесло ей прозвище «дерзкая».

После трагической гибели её бывшего возлюбленного, журналиста Сергея Рудовского, Вера принимает решение самостоятельно выяснить причины его смерти. Она уверена, что Сергей стал жертвой местного бизнесмена Лунева (Александр Майоров) и чиновника городской администрации Дудина (Сергей Сафронов), так как собрал на них компромат.

По просьбе Лунева в Новгород приезжает его давний знакомый, полковник Валерий Могучий (Олег Назаров), который возглавляет УМВД Центрального района. Вера и Валерий начинают расследование, однако их сотрудничество с самого начала осложняется конфликтом: полковника раздражает решительность Веры, а она сама сомневается в том, что он будет действовать беспристрастно в интересах своего друга. Ситуация становится ещё более запутанной, когда Лунев оказывается мертв.

В процессе расследования герои сталкиваются с интересами высокопрофильных чиновников как из Новгорода, так и из Санкт-Петербурга, а также с криминальными группировками. Это дело ставит под угрозу их профессиональную репутацию и кардинально меняет личную жизнь Веры, которая оказывается между двумя конфликтующими сторонами – Антониной (Ольга Павловец), женой Могучего, и его коллегой Евгенией (Кира Кауфман), которая испытывает к полковнику романтические чувства.

Мнение Шахнович

У моей героини Веры Филатовой достаточно непростой характер. Но это не про грубость и нахальство, как может показаться из названия сериала, а скорее про смелость. Она честная с другими и сама с собой. Она справедливая и готова бороться за справедливость до конца. И зачастую это идет вразрез со взглядами тех, кто ее окружает, – рассказала актриса Евгения Шахнович о своей роли.

Премьера сериала ожидается в онлайн-кинотеатре «Смотрим». Точная дата выхода и информация о возрастном рейтинге пока не раскрыты.

Фото: Кадр из сериала «Дерзкая» / Телеканал «Россия»
Камилла Булгакова
