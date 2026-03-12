Киноафиша Статьи Очень зря забыли и увлеклись «Первым отделом»: есть необычный детектив из 7 эпизодов без погонь, посмотрела за вечер — держит в напряжении

Очень зря забыли и увлеклись «Первым отделом»: есть необычный детектив из 7 эпизодов без погонь, посмотрела за вечер — держит в напряжении

12 марта 2026 12:48
Кадр из сериала «Преступник»

Такое нужно обязательно посмотреть!

Сериал «Преступник» — это настоящий шедевр детективного жанра, который завораживает зрителей своей уникальной концепцией и глубиной сюжета. Проект состоит из двух сезонов и всего семи эпизодов. Сериал переносит нас в различные страны, где каждое дело раскрывается через призму индивидуальности местных культур. В центре внимания — напряженные беседы между следователем и подозреваемым, которые, несмотря на отсутствие экшна, создают захватывающую атмосферу детективного триллера. Словом, здесь не будет погонь, как в «Первом отделе», но здесь будет такое напряжение, которое Брагину и не снилось.

Почему мне понравился сериал и я его рекомендую к просмотру

Создатели сериала режиссер Джим Филд Смит и сценарист Джордж Кэй проделали колоссальную работу, чтобы не только передать национальный колорит каждой страны, но и создать уникальную атмосферу для каждой истории каждой страны. Каждая часть «Преступника» — это не просто новый случай, а целая история, пронизанная характерными чертами той или иной страны. Испанская часть полна эмоциональности и жестикуляции, немецкая — сдержанности и дождливой атмосферы, а французская — социальных тем, что делает каждую историю уникальной. Британская часть проекта с Дэвидом Теннантом и Хэйли Этвелл задает тон всему сериалу. Теннант, известный по ролям в «Докторе Кто» и «Благие знамения», здесь предстаёт в непривычном амплуа подозреваемого, что добавляет интриги и напряжения. Несмотря на схожесть антуража, поведение и эмоции героев всех эпизодовс кардинально отличаются, что позволяет зрителям насладиться разнообразием и глубиной персонажей.

Структура сериала может показаться необычной: вместо погонь и перестрелок здесь акцент сделан на диалоги и напряженные допросы, превращающиеся в настоящие дуэли. Участниками этих противостояний становятся не только детективы и подозреваемые, но и адвокаты, чьи упрямство и профессионализм добавляют интриги в каждую сцену. А мы с другой стороны экрана вовлекаемся в игру, используя свои аналитические способности для расшифровки загадок, которые подкидывают персонажи.

Скажу так, сериал «Преступник» — это обязательный к просмотру проект для всех любителей детективов и интеллектуальных триллеров. Его уникальный подход к раскрытию персонажей и интригующий сюжет оставят незабываемые впечатления и заставят задуматься о сложностях человеческой души. Не упустите возможность погрузиться в этот увлекательный мир!

Фото: Кадр из сериала «Преступник»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще Читать дальше 13 марта 2026
100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix 100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix Читать дальше 13 марта 2026
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры Читать дальше 12 марта 2026
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер Читать дальше 12 марта 2026
Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю Читать дальше 12 марта 2026
Уже больше 10 лет зрители ждут 4 сезон «Ганнибала»: и только сейчас создатели объяснили, почему он до сих пор не вышел Уже больше 10 лет зрители ждут 4 сезон «Ганнибала»: и только сейчас создатели объяснили, почему он до сих пор не вышел Читать дальше 12 марта 2026
Эти 3 новых сериала могут стать хитами HBO в 2026 году: я уже внесла их в список «обязательно к просмотру» Эти 3 новых сериала могут стать хитами HBO в 2026 году: я уже внесла их в список «обязательно к просмотру» Читать дальше 12 марта 2026
Марокканская сказка: хорошо ли вы знаете сюжет легендарного сериала «Клон» (тест) Марокканская сказка: хорошо ли вы знаете сюжет легендарного сериала «Клон» (тест) Читать дальше 12 марта 2026
Брагин бы справился: почему стоит посмотреть детективную дораму «Искусство Сары» — захочется докопаться до истины Брагин бы справился: почему стоит посмотреть детективную дораму «Искусство Сары» — захочется докопаться до истины Читать дальше 12 марта 2026
