«Очень странные дела» закончились — и на душе стало пусто: 5 сериалов, которые заменят Хокинс на выходные

Если после финала «Очень странных дел в доме вдруг стало слишком тихо, это нормально. Хокинс отпустил не всех. Но хорошая новость в том, что миры с тайнами, странными детьми и потусторонними силами никуда не делись. Их просто стало больше — и некоторые из них не хуже оригинала.

«Темные начала» (2019–2022)

Эта история тоже начинается с детей и загадок. Только вместо американского пригорода здесь альтернативная реальность, где у каждого есть свой деймон — отражение души. Лира, упрямая и смелая девочка, втягивается в заговор, который угрожает сразу нескольким мирам. Сериал цепляет именно тем же, что и «Очень странные дела»: подростки против взрослого зла.

«Мне это не нравится» (2020)

Тихий городок, школа, странные эмоции и силы, которые невозможно контролировать. Главная героиня здесь не спасает мир, а пытается выжить в нем, оставаясь собой. Это более камерная версия «Очень странных дел», но с той же смесью ностальгии, боли и подросткового бунта.

«Твин Пикс» (1990–1991, 2017)

Именно отсюда растут корни Хокинса. Маленький город, убийство школьницы и ощущение, что под обычной жизнью скрывается нечто жуткое. Здесь нет подростковых компаний на велосипедах, но есть та самая тревожная атмосфера, которая потом стала визитной карточкой жанра.

«Секретные материалы» (1993–2018)

Монстры, правительственные тайны и ощущение, что мир не такой, каким кажется. Малдер и Скалли расследуют паранормальные дела так, что даже сегодня сериал смотрится живо. Если в «Очень странных делах» вам нравились эксперименты и заговоры, это идеальный следующий шаг.

«Лок и ключ» (2020–2022)

Старый дом, магические ключи и темная сила, которая не хочет оставаться за дверью. Здесь тоже есть дети, тайны и борьба с тем, что сильнее тебя. Только вместо порталов — запертые комнаты и семейные секреты.

Почему это работает

«Очень странные дела» закончили свою историю, но оставили после себя целый жанр. Все эти сериалы играют с теми же чувствами: страхом, дружбой и желанием спасти свой маленький мир. Так что если скука уже стучится в дверь, открывайте любой из этих порталов — Хокинс далеко не единственное место, где происходят чудеса.

