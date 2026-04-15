«Очень странные дела» по-советски: подростки, мистика и метеорит — что известно о новом сериале «Радар» (премьера 24 апреля 2026 года на ОККО)

15 апреля 2026 10:23
В первый день зрителям покажут 3 эпизода сразу.

В апреле выходит сериал «Радар», который уже называют возможной заменой «Очень странных дел» и «Пищеблока». Та же атмосфера детства, странных событий и тревожной мистики, когда обычная жизнь резко ломается и за привычной реальностью скрывается нечто пугающее.

Проект делает ставку на загадку, напряжение и ощущение, что опасность всегда рядом.

О чем сериал «Радар»

Действие переносит зрителей в 1988 год, где трое шестиклассников узнают о падении метеорита рядом с их городом. Желание первыми добраться до загадочного объекта оборачивается проблемами, когда один из друзей исчезает в лесу. С этого момента история перестает быть детским приключением и превращается в настоящую тайну.

Местные жители начинают вести себя странно, словно кто-то или что-то влияет на их сознание. Взрослые пытаются найти логичное объяснение, но ситуация выходит за рамки привычного. Подростки понимают, что именно они ближе всех к разгадке и только от них зависит, что будет дальше.

Премьера назначена на 24 апреля 2026 года на ОККО, причем зрителям сразу покажут три серии. Дальше эпизоды будут выходить раз в неделю по средам, а финал первого сезона запланирован на 5 июня.

Почему его сравнивают с хитами

Сериал ловит тот самый вайб, за который любят «Очень странные дела»: дружба, страх и неизвестность, которая постепенно раскрывается. При этом в нем есть и российская интонация «Пищеблока», где важна не только мистика, но и взросление героев.

В кадре — знакомые лица вроде Виктории Исаковой и Александра Ильина-младшего, но основной фокус сделан на подростках. Такой баланс обычно работает лучше всего, потому что зритель одновременно верит в происходящее и проживает историю вместе с героями.

Екатерина Адамова
