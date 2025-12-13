Меню
Киноафиша Статьи «Очень странные дела» едва удержались на вершине: этот российский сериал чуть не сбросил хит Netflix в рейтинге лучших

13 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Были проанализированы предпочтения аудитории по просмотру проектов этой осенью, и результат неожиданный.

В последнее время аналитики отмечают общую тенденцию к снижению интереса к сериалам, но осенний сезон 2025 года стал приятным исключением для российских зрителей. Он подарил несколько громких и действительно заметных отечественных премьер, которые сумели завоевать внимание публики.

Успех одного из этих проектов оказался настолько внушительным, что он вплотную приблизился к рекордам международного хита — финального сезона «Очень странных дел» от Netflix.

Топ популярных сериалов осени 2025 года

Согласно данным индекса Кинопоиск Pro, первую строчку по популярности, что и ожидалось, прочно удерживает финальный сезон культовых «Очень странных дел» от Netflix — его заключительные серии ждали миллионы поклонников по всему миру.

Однако главной неожиданностью стала уверенная вторая позиция. Её заняла громкая российская премьера — драматический сериал «Лихие» от режиссёра Юрия Быкова, который сумел составить серьёзную конкуренцию международному гиганту.

Кадр из сериала «Лихие»

Третье место в тройке лидеров досталось ностальгическому проекту «Олдскул» с харизматичной Марией Ароновой в главной роли. В пятёрку самых обсуждаемых сериалов также вошли новая адаптация классики «Москва слезам не верит» и возвращение популярного сериала «Уэнсдэй».

Мнение аналитиков

Аналитики отмечают, что осень стала настоящим поворотным моментом, вернув интерес российской аудитории к отечественным сериалам, и в первую очередь — к свежим премьерам. Доля внимания к российским проектам в общем интересе зрителей к сериалам достигла впечатляющих 40%.

В общий топ-20 самых популярных проектов осени вошло сразу 12 российских сериалов, причём семь из них — абсолютно новые, которые зрители увидели впервые.

В этом рейтинге стабильно держатся лишь два «старожила», у которых давно не выходило новых серий — «Сваты» и «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто играл русских в сериале «Очень странные дела».

Фото: Кадры из сериалов «Очень странные дела», «Лихие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
