«Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100

26 февраля 2026 13:46
Кадр из сериала «Первый отдел»

Претензии тут явно не к главным героям.

Половина пятого сезона «Первого отдела» уже вышла, и зрители начали делиться не восторгами, а сомнениями. Один из отзывов в Сети получился эмоциональным, но по делу.

Автор Ольга сразу предупреждает: «половина сезона уже вышла, по впечатлениям напишу, вдруг кому-то будет интересно (не будет! но я напишу)».

Главная претензия — ощущение спешки. «я все понимаю, за год в ускоренном темпе написать полноценные сезоны к двум флагманским сериалам компании - это с ума сойти можно». При этом человек благодарит создателей: «собственно хорошо что сезоны есть, что их сняли и снимают! спасибо!!». Но дальше следует «но!».

Зрителей расстраивает «временами идет противоречие с предыдущими сезонами по характерам и линиями поведения персонажей, это печально и обидно за любимых героев». Отдельная боль — дети-актеры: «вообще не играют, очень режет глаз»

Кадр из сериала «Первый отдел»

Есть и конкретные сцены, которые вызывают недоумение. «эпизод с легкомысленной женщиной из бара, которую снял Миша - что это было, зачем? какой-то рояль из кустов». Автор считает, что идею о семейных сомнениях героя можно было подать иначе.

Не понравился и «эпизод на кладбище под дождем. внезапно из кустов под дождь выползла жена погибшего мента, чтобы подать Максу инстамудрость и тот такой - "О! Точно я стану ментом! я весь такой внезапный"».

Пятый сезон продолжается, но часть аудитории уже ждёт, что дальше сценарий станет аккуратнее с характерами и логикой. Но будет ли? Это вопрос. Ждем финала 2 марта.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
