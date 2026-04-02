Лучшая фантастика 2026 года: про этот фильм пишут как об отличном семейном кино, которое не отпускает ни на минуту

2 апреля 2026 13:00
Кадр из фильма «Проект “Конец света”»

Сходите ради него в кино!

Фантастика давно приучила зрителей к холодным масштабам и громким спасениям мира. «Проект “Конец света”» неожиданно работает иначе — тише, человечнее и ближе, чем можно ожидать от истории про гибнущее Солнце. Именно за счёт этого контраста фильм уже называют одним из главных в 2026 году. Объясняем, почему еще.

История не про катастрофу, а про человека

Сюжет начинается с классического приёма: герой просыпается на космическом корабле без памяти. Райланд Грейс — школьный учитель и микробиолог — оказывается последней надеждой, когда неизвестные микроорганизмы начинают разрушать Солнце.

Фильм не перегружает научными деталями и не давит масштабом угрозы. В центре остаётся личная история страх, выбор и неожиданная дружба с инопланетянином, которая становится эмоциональным ядром всей картины.

«Фильм "Проект "Конец света" - очень хорошее семейное кино, которое не отпускает ни на минуту, а также развлекает, смешит, заставляет переживать за персонажей. При этом картина не перегружает сложными терминами и идеями. Это именно то, чего ждёшь от яркого, но не глупого блокбастера. А недостаток научной глубины здесь уступает место оптимизму и душевности», — пишет автор Дзен-канала KINOPORTAL.

Гослинг без героизма — и это работает

Райан Гослинг играет не привычного спасителя, а человека, далёкого от героического образа. Его герой боится, сомневается и не стремится к подвигу, что делает его гораздо ближе зрителю.

На этом фоне особенно выделяется линия с Рокки — каменным пришельцем, с которым возникает редкая экранная «химия». Взаимодействие строится на доверии и взаимопонимании, даже без общего языка.

Масштаб с человеческим лицом

Режиссёры Фил Лорд и Кристофер Миллер придают истории лёгкость и иронию, не разрушая драматическое напряжение. Фильм удерживает баланс между зрелищем и эмоцией, не уходя в перегруженную серьёзность.

Визуальная часть остаётся сильной стороной проекта: космос выглядит убедительно, а замкнутое пространство корабля создаёт ощущение изоляции. В итоге получается редкий пример блокбастера, где важнее не катастрофа, а человек перед её лицом.

Фото: Кадр из фильма «Проект “Конец света”»
Екатерина Адамова
