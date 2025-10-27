«С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра

Недавно в парижском Лувре произошло ограбление, достойное сценария «Одиннадцати друзей Оушена» — воры унесли драгоценности на миллионы долларов. Ирония в том, что сам Джордж Клуни, сыгравший главного грабителя в культовой франшизе, тут же отреагировал на эту новость.

Актёр поделился в соцсетях своим мнением о нашумевшем преступлении. И его реакция оказалась весьма неоднозначной.

Джордж Клуни об ограблении Лувра

Актер отреагировал на громкое ограбление в Лувре с присущим ему юмором. На вопрос подписчиков о сходстве с сюжетом «Одиннадцати друзей Оушена» Клуни не стал отмалчиваться.

«Это просто круто. В смысле, это конечно кошмар. Но если воспринимать с точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, то я очень горжусь этими ребятами», — подчеркнул он.

Продолжение франшизы

История готовится к возвращению спустя семь лет после последней части. В новом сиквеле снова соберётся звездный состав: Джордж Клуни, Брэд Питт, Джулия Робертс и Мэтт Деймон.

Как ранее намекали авторы, сюжет будет нестандартным — команда столкнётся с проблемами, связанными с тем, что герои стремительно стареют. Что касается ограбления Лувра, то Джордж Клуни нашёл ему неожиданное «применение». Актер предложил включить этот эпизод в новый фильм про Оушена — с помощью монтажа и компьютерной графики «вписать» своего Дэнни в кадры реальной кражи.

Параллельно разрабатывается и приквел, где Марго Робби и Брэдли Купер станут родителями Дэнни Оушена.

