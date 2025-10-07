Меню
Киноафиша Статьи «Обычный аферист и жиголо»: Гоша сразу понял, что Катерина при деньгах — вот что ее выдало

7 октября 2025 22:00
Кадр из фильма «Москве слезам не верит»

Такой человек «читал» женщин мгновенно, уверены в Сети.

В «Москве слезам не верит» искренний Гоша в исполнении Алексея Баталова сумел покорить сердце Катерины. Однако в интернете думают иначе.

Некоторые уверены, что Гоша сразу раскусил ситуацию. Еще в электричке он понял, что перед ним обеспеченная дама. И именно это стало настоящей причиной его внезапного и активного внимания.

Гоша сразу «раскусил» Катерину

Еще в электричке Гоша сел напротив Катерины и все понял: ее уверенный взгляд и литературный журнал в руках говорили сами за себя. Она явно выделялась среди остальных пассажиров. И даже ее скромная одежда, надетая для работы на даче, ничего не меняла.

Гоша тотчас же увидел в ней лакомую добычу. Позже он встретил ее у подъезда, когда Катерина возвращалась с покупками.

Дом, в котором она жила, был не простой пятиэтажкой. Это была элитная новостройка в престижном районе. И Гоша сообразил: обычный мастер с завода так бы не жил.

Кадр из фильма «Москве слезам не верит»

Обстановка квартиры

Интерьер квартиры стал последним убедительным доказательством. Оказавшись у Катерины дома, Гоша познакомился с Александрой и тут же принялся изучать обстановку.

Он отметил не только просторные комнаты и современный ремонт. Герой увидел роскошный ковер, дорогую югославскую стенку, качественную аппаратуру и цветной телевизор. И это точно послужило для него стимулом завести отношения с Катей, уверен автор Дзен-канала «В деталях. О кино».

«Согласен. Георгий видел женщин насквозь», «Тоже всегда удивляла нарочитая "слепота" Гоши. Неужели не заметил уровень квартиры Кати, дорогую одежду и обувь, машину? Все он сразу понял», «Гоша сразу понял, с кем имеет дело и блестяще разыграл партию, обычный аферист и жиголо», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Людмила из «Москва слезам не верит» не пригласила на вечеринку Тосю и Николая.

Фото: Кадры из фильма «Москве слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
