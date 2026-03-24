Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Обычное голливудское мыло»: ИИ написал счастливую концовку фильма «В бой идут одни "старики"» и разозлил зрителей

24 марта 2026 08:27
Кадр из фильма «В бой идут одни "старики"»

Такой финал назвали кощунством.

На Западе сложилась традиция обязательно завершать истории, особенно военные, победным или примиряющим аккордом — своеобразным «хеппи-эндом» по умолчанию.

Советское же кино о войне часто шло другим путём. Сейчас в Сети этот контраст проявился особенно ярко. Пользователи попросили нейросеть придумать «альтернативную», более оптимистичную концовку для бессмертного фильма «В бой идут одни "старики"». Искусственный интеллект предложил вариант, который зрители в итоге восприняли как кощунство.

Счастливый финал фильма «В бой идут одни "старики"»

Фильм завершается солнечным утром 9 мая 1945 года. «Поющая эскадрилья», состоящая сплошь из музыкантов, победила в войне. Их полк, понёсший потери, но сохранивший костяк, базируется теперь на одном из немецких аэродромов.

Самолёты уже не несут смертельный груз, а выстроены в ряд — война закончилась. А песня «Смуглянка» стала для летчиков неофициальным гимном Победы.

Финал переносится на несколько месяцев вперёд. Ромео с Машей поженились и ждут ребенка. А механик Макарыч рассказывает уже новому прибывшему пополнению о легендарной «поющей эскадрилье».

Кадр из фильма «В бой идут одни "старики"»

Отзывы зрителей

Правда, пользователи Сети решили, что такая концовка портит все впечатление от фильма.

«Это шедевр, который не надо переделывать, даже раскрашивать его не нужно было. И конец должен быть печальным, потому что именно он правдивый», «Какой кошмар, обычное голливудское мыло типа "Армагеддона"», — написали комментаторы.

Зрители отметили, что Леонид Быков создавал не просто военную драму, а историю, основанную на реальных судьбах лётчиков. Фильм с самого начала настроен на трагическую тональность. Менять финал значит игнорировать главную идею автора: война — это не приключение со счастливым концом, а трагедия.

Ранее портал «Киноафиша» разбирал, что в фильме правда, а что — красивая легенда.

Фото: Кадры из фильма «В бой идут одни "старики"» (1973), Legion-Media
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше