Обсуждают уже не меньше «Первого отдела»: что зрители думают о новинке НТВ «Возмездие»

НТВ выпускает немало новинок детективного жанра. Одной из таких новинок стал сериал «Возмездие». Премьера проекта прошла 9 марта и его уже вовсю обсуждают зрители.

О чем сериал

Российский остросюжетный детектив «Возмездие» рассказывает о сотруднике МВД Сергее Давыдове, который после неудачной операции впадает в кому и лишается памяти. Придя в сознание, он выясняет, что его обвиняют в госизмене, его команда погибла, а дочь похищена. Ему предстоит разыскать ребёнка, вернуть утраченные воспоминания и оправдать своё имя, ведя борьбу с бандитами и представителями спецслужб.

Что уже говорят зрители

Поклонники детективов разделились на два лагеря. Стоит отметить, что новинку зрители обсуждают довольно активно. Не менее живо, чем культовый проект НТВ «Первый отдел», пятый сезон которого завершился совсем недавно. Части зрителей понравился сюжет, также они отметили прекрасную работу Олега Добрована, который исполнил роль Сергея Давыдова. Другие разочарованы сюжетом, называя его совершенно не оригинальным. Кто-то недоволен игрой главного героя и сетует на неудачный подбор актеров. Мы делимся с вами мнением зрителей: