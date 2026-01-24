Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Знакомьтесь, самая известная турецкая писательница: что известно о новом сериале с красавчиком Альпом Наврузом

Знакомьтесь, самая известная турецкая писательница: что известно о новом сериале с красавчиком Альпом Наврузом

24 января 2026 08:27
Альп Навруз

Реальная судьба, общественный конфликт и ставка на сильную драму делают проект одним из самых ожидаемых.

Новый турецкий сериал «Шуле» планируется к выходу в 2026 году и уже сейчас привлекает внимание не только именами в касте, но и самой историей.

Проект основан на жизни известной турецкой писательницы и общественного деятеля Шуле Юксель Шенлер и сразу заявлен как драматическая история о столкновении личности и системы.

История, взятая из реальности

В центре сюжета — женщина, чьи тексты и взгляды вызвали резкую реакцию общества. Шуле проходит путь от частной жизни к публичности, сталкиваясь с давлением, запретами и попытками заставить ее замолчать.

Ее выбор — говорить открыто — приводит к конфликтам, последствия которых затрагивают не только ее саму, но и окружающих.

Сюжет небычен для турдизи

Сюжет «Шуле» построен не на выдуманных интригах, а на реальных событиях, которые в Турции до сих пор вызывают споры.

Это история о том, как слово может изменить судьбу человека и стать источником общественного напряжения. Такой материал изначально рассчитан на широкий отклик и обсуждение.

Сильный актерский ансамбль

Одну из ключевых ролей в сериале исполнил Альп Навруз. Для актера «Шуле» становится заметным карьерным поворотом после неудачных проектов последних лет. Здесь он включен в драматургию как персонаж, влияющий на судьбу главной героини и развитие конфликта.

В проекте также заняты Йылдыз Чагры Атиксой, Илайда Алишан и Рюзгар Аксой.

Комфортный формат

«Шуле» состоит из 10 серий и создается для интернет-платформ. Такой формат позволяет сохранить плотный ритм и не растягивать историю.

Это, в сочетании с резонансной темой и узнаваемыми именами, делает сериал одним из главных претендентов на статус хита среди новых турецких проектов.

Также прочитайте: «Я не смогла поставить на паузу»: 5 сериалов, которые если включишь, то пропадаешь минимум на вечер

Фото: Кадр из сериала "Рынок"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если скрестить Турцию и Disney+, получится быстро и с огоньком: нашла 3 сериала, которые длятся не больше 10 серий Если скрестить Турцию и Disney+, получится быстро и с огоньком: нашла 3 сериала, которые длятся не больше 10 серий Читать дальше 24 января 2026
Фанаты «Клюквенного щербета» в отчаянии: «Не буду смотреть сериал без Фатиха» Фанаты «Клюквенного щербета» в отчаянии: «Не буду смотреть сериал без Фатиха» Читать дальше 24 января 2026
Не тянут кота за хвост: сколько серий у «Мехмеда: Султана Завоевателей» и что ждет в финале 3 сезона (а он уже 27 января) Не тянут кота за хвост: сколько серий у «Мехмеда: Султана Завоевателей» и что ждет в финале 3 сезона (а он уже 27 января) Читать дальше 23 января 2026
Никакого «Великолепного века» могло и не быть: кто спас Сулеймана от жестокого отца — тут даже Хафса была бессильна Никакого «Великолепного века» могло и не быть: кто спас Сулеймана от жестокого отца — тут даже Хафса была бессильна Читать дальше 23 января 2026
Пока в России все смотрят «Клюквенный щербет», турки предпочитают другой сериал: сюжет реально огонь – надо бы оценить Пока в России все смотрят «Клюквенный щербет», турки предпочитают другой сериал: сюжет реально огонь – надо бы оценить Читать дальше 23 января 2026
Волк в овечьей шкуре: зрители выбрали самого неприятного персонажа «Клюквенного щербета» — она переплюнет Ишил Волк в овечьей шкуре: зрители выбрали самого неприятного персонажа «Клюквенного щербета» — она переплюнет Ишил Читать дальше 21 января 2026
Мустафа из «Великолепного века» был фаворитом, но не выбором Сулеймана: кому султан на самом деле хотел отдать империю Мустафа из «Великолепного века» был фаворитом, но не выбором Сулеймана: кому султан на самом деле хотел отдать империю Читать дальше 20 января 2026
У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой) У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой) Читать дальше 20 января 2026
Алев должна была остаться в «Клюквенном щербете» до финала: почему так жестоко «убили» героиню Алев должна была остаться в «Клюквенном щербете» до финала: почему так жестоко «убили» героиню Читать дальше 20 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше