Обожают во всем мире, кроме одной страны: почему японцы ополчились против Сона Джин-Ву и «Поднятия уровня в одиночку»

«Поднятие уровня в одиночку» за короткий срок стало мировым хитом и обновило статистику Crunchyroll. Но в Японии, где выпустили экранизацию корейского вебтуна, проект остался почти незамеченным.

Пока западные зрители активно обсуждают Сон Джин-Ву и выстраивают теории, на родине аниме-индустрии сериал встретили с полным равнодушием.

Реакция в Японии

Ацуси Канеко, продюсер проекта, подтвердил то, о чем поклонники уже догадывались. В Японии аниме прошло практически незамеченным на фоне остальных сезонных новинок.

Интерес к проекту оказался минимальным — его приняли так же прохладно, как и рядовые релизы. Продажи Blu-ray первого сезона, данные по которым опубликовали в апреле 2024 года, наглядно показали масштаб неудачи на внутреннем рынке. За первые семь дней разошлось меньше 600 тысяч экземпляров — показатель настолько низкий, что даже не отразился в официальной статистике.

Причина реакции

По словам Канеко, для команды стало сюрпризом, насколько бурно проект встретили за границей по сравнению с Японией. Контраст оказался разительным.

Дело в том, что японский рынок аниме переполнен до краев, а местные зрители традиционно скептически смотрят на экранизации манхвы.

Зарубежная аудитория, наоборот, оценила кинематографичные драки, четкую прокачку героя и сёнэн-основу, которая работала безотказно.